Raus aus dem Labor, rein in den Patienten – so lässt sich die Arbeit im Neubau des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) einfach beschreiben. Ganz so einfach sieht die Realität natürlich nicht aus. Der Neubau für innovative Krebsforschung war in den vergangenen drei Jahren immer wieder Gegenstand der Berichterstattung: Krebsmedizin der Zukunft, Vorreiter der digitalen Gesundheit und maßgeschneiderte Krebstherapien. Nun ist die Zukunft da, das Gebäude eröffnet und die Wissenschaftler sind startklar.

Zur feierlichen Eröffnung am Montag waren unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Thomas Rachel, parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, anwesend. Drei Jahre Bauzeit und rund 25 Millionen Euro Budget wurden eingehalten, bestätigt Michael Albrecht, medizinischer Vorstand des Uniklinikums, mit Stolz. 22 Millionen Euro stammen vom Freistaat, rund drei Millionen aus dem Bundeshaushalt und privaten Spenden.

200 Wissenschaftler und Ärzte arbeiten im Krebszentrum

Zentraler Ort im Neubau ist das sogenannte Kleeblatt. Von einem Schaltraum ausgehend schließen sich vier Räume an. Zwei davon beherbergen bildgebende Geräte, ein weiterer wird für Simulationen genutzt und der Experimental-OP vervollständigt das Kleeblatt. Zusammen mit den molekularen und zellbiologischen Laboren sollen hier individuelle Krebstherapien entwickelt und direkt am Patienten angewendet werden. Ziel ist es, dass die neuen Ansätze aus der Krebsforschung ohne große Umwege den Menschen zu Gute kommen. Für die Umsetzung dieser Pläne haben die rund 200 Wissenschaftler und Ärzte vier Etagen und rund 3000 Quadratmeter Platz.

Kern des Gebäudes ist der Experimental-OP, auch Operationssaal der Zukunft genannt. Hier sind Instrumente und Geräte digital vernetzt und es werden Assistenzsysteme entwickelt, die den Chirurgen sicher und ohne Umwege zum Tumor führen sollen. Dafür stehen dem Operateur beispielsweise bildgebende Instrumente während der Operation zur Verfügung, welche die Position des Tumors trotz Bewegung des Organs genau anzeigen können.

Tagesklinik für 28 Patienten

Bisher müssen bei Tumorentfernungen häufig erst einmal Gewebeproben zur Analyse geschickt werden, damit der Chirurg weiß, ob und wie viel Tumorgewebe noch entfernt werden muss. Dies soll künftig der Vergangenheit angehören. Mithilfe von Bildgebung und künstlicher Intelligenz wird damit auch die Dauer der Operationen verkürzt. Im Experimental-OP werden außerdem Daten zur Entwicklung solcher roboter- und computergestützten Systeme gesammelt. Der Bereich Strahlentherapie soll durch klinische Studien verbessert werden. Neben all den Forschungsfeldern arbeiten die Wissenschaftler im Kleeblatt auch daran, die minimalinvasive Krebsbehandlung präziser zu gestalten.

Neben der Forschungsplattform hat auch eine Tagesklinik für 28 Patienten Platz gefunden. Hier werden medikamentöse Therapien, wie Chemo- oder Immuntherapie verabreicht. Außerdem gibt es auf jeder Etage Areale, in denen sich Patienten, Ärzte und Forscher treffen und austauschen können. Trotz Eröffnung gibt es aber noch eine Baustelle im Neubau des NCT/UCC: die oberste Etage.

Dresden mausert sich zum Vorbild in Sachen Krebsforschung

Für diese werden seit Jahren Spenden gesammelt, da sie nicht Teil der Finanzierung ist. Noch im Februar fehlten zweieinhalb Millionen Euro. Inzwischen konnte das Loch durch das Deutsche Krebsforschungszentrum gestopft werden. Mit den bereits eingegangenen Spenden, unter anderem 600 000 Euro von Beatrix und Heinz-Jürgen Preiss-Daimler kann die geplante Denkfabrik nun bis Ende 2022 fertiggestellt werden. Dann sollen hier Wissenschaftler in Arbeitsgruppen der Bereiche digitale Technologien und Datenwissenschaften die Köpfe zusammenstecken und neue Strategien und Technologien gegen Krebs entwickeln.

Mit dem Neubau mausert sich Dresden zum Vorbild in Sachen Krebsforschung. Wie Staatssekretär Thomas Rachel am Tag der Eröffnung sagte, sind vier weitere NCTs in Deutschland geplant. Wo diese entstehen sollen, werde im Laufe dieser Woche bekanntgegeben.

Von Lisa-Marie Leuteritz