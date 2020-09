Dresden

Nach den umstrittenen Worten eines Polizisten bei einer Demonstration am Sonntag in Dresden hat die Behörde noch am Abend Stellung bezogen: Der Einsatz am Pirniaschen Platz werde nachbereitet, hieß es in einer Mitteilung.

Zuvor hatte ein Beamter am Rande der Demo „Evacuate them all!“ einen Teilnehmer mit den Worten „Schubs mich und du fängst dir ne Kugel“ bedroht. Die unübersichtliche Szene wurde auf Video festgehalten, und verbreitete sich rasch im Netz. Die Situation am Sonntagnachmittag war aufgeheizt, Rauch aus Nebeltöpfen zog über den Pirnaischen Platz. Zu sehen war auch, dass der Polizist an sein Holster griff – die Dienstwaffe aber nicht zog.

Der Polizeibeamte bestätigte laut Mitteilung, den kritisierte Satz ausgesprochen zu haben. Er bedauere diese Aussage jedoch. „Der Satz ist so gefallen. Der Kollege hat es eingeräumt und sich dafür entschuldigt“, sagte am Abend Polizeipräsident Jörg Kubiessa. Bei der Bewertung des Verhaltens müsse man die Umstände – eine hektische, unübersichtliche Situation – mit einbeziehen. „Dennoch ist es unterm Strich für mich unstrittig, dass so ein Satz nicht fallen darf. Einen Anlass für disziplinarrechtliche Schritte sehe ich jedoch nicht.“

Demonstranten warfen Nebeltopf

Laut Polizei ging der Aussage des Einsatzleiters der Wurf eines Nebeltopfes voraus. Der Polizist habe versucht, alleine den Nebeltopf als Beweismittel zu sichern. 25 bis 30 vermummte Versammlungsteilnehmer hätten ihn bedrängt, der Beamte habe einen Stoß in Brusthöhe verspürt. Die Hand aber habe er lediglich ans Holster geführt, um die Waffe zu schützen.

„Das sichern der Dienstwaffe in so einer angespannten Situation ist richtig und auch absolut angemessen“, sagte Polizeipräsident Kubiessa dazu. „Taktisch müssen wir den Einsatz dennoch nachbereiten, denn das alleinige Handeln des Beamten – die Sicherstellung eines Beweismittels - entspricht nicht den Grundsätzen der Eigensicherung.“

