Dresden

Der Ex-Mitarbeiter einer Dresdner Kita steht seit Montag wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen sowie Herstellung und Besitz von Kinderpornografischen Schriften vor dem Landgericht. Lukas B. war von April 2018 bis Oktober 2020 Sozialassistent an einer Kita in Strehlen und soll in dieser Zeit sexuelle Handlungen an Kindern vorgenommen haben. Laut der Staatsanwaltschaft missbrauchte er fünf Mädchen im Alter zwischen knapp zwei und drei Jahren. Dafür nutzte er vor allem die Ruhezeiten, in denen die Kinder schliefen. Den Missbrauch filmte oder fotografierte er.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe fristlose Kündigung

Ein Kind erzählte den Eltern von den Vorfällen, die gingen zur Polizei. Die Beamten rückten am 20. Oktober 2020 ohne Vorankündigung in der Kita an und nahmen den Erzieher fest.

„Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde er sofort fristlos gekündigt, er hat die Kita nie wieder betreten. Wir haben die Eltern über die Vorfälle informiert und ihnen auch Beratungsangebote unterbreitet“, sagte die Betriebsleiterin des städtischen Ei­genbetriebs Kindertageseinrichtungen, Sabine Bibas.

Auf dem Rechner des Angeklagten befanden sich die Aufnahmen mit den fünf Mädchen aus der Kita. Nur diese Fälle wurden angeklagt, obwohl sich der 28-Jährige wohl an noch mehr Kindern der Einrichtung vergriffen hat. Nur ist das dem Angeklagten schlecht nachzuweisen.

Lukas B. kündigt Geständnis an

„Das ist etwas, was keine Kita und keine Eltern haben möchten. Auch den Kollegen geht es nicht gut, sie haben ihm vertraut und fühlen sich so hilflos, weil sie die Kinder nicht schützen konnten“, sagte Sabine Bibas.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Kinderpornos gefunden, die er sich von diversen Plattformen heruntergeladen hatte und die sexuelle Handlungen an Kindern im Alter unter 14 Jahren zeigen – rund 56 000 Dateien.

Entdeckt wurden aber auch Aufnahmen eines Mädchens aus seinem Bekanntenkreis. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Lukas B. zwischen 2013 und 2015 auch die damals Acht- bis Zehnjährige missbraucht und dabei gefilmt hatte.

Lukas B. kündigte ein Geständnis an, die Öffentlichkeit wurde für seine Einlassung von der Verhandlung ausgeschlossen. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler