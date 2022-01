Dresden

Erneut wollen sich Gegner der aktuellen Corona-Politik am Sonnabend in Dresden zu einem sogenannten „Spaziergang“ formieren. Aufrufe dazu waren seit mehreren Tagen in einschlägigen Telegram-Gruppen kursiert – unter anderem geteilt von den rechtsextremen „Freien Sachsen“, die der Chef des sächsischen Verfassungsschutzes Dirk-Martin Christian kürzlich als Treiber des Protests titulierte.

Doch anders als in der jüngsten Vergangenheit erließ das hiesige Ordnungsamt im Vorfeld ein stadtweites Verbot von Versammlungen des „maßnahmenkritischen Klientel“. Demnach seien alle Versammlungen untersagt, die potenzielle Organisatoren nicht bis Freitag um 12 Uhr schriftlich angezeigt hatten und behördlich bestätigt worden waren.

„Einige hundert Gewaltbereite“

Zudem dürfen weder Aufzüge noch Kundgebungen stattfinden, die den „gemeinschaftlichen Protest gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie [...] zum Gegenstand haben beziehungsweise darauf Bezug nehmen“, heißt es in der Medieninformation weiter.

Anlass dazu sei eine Gefahrenprognose der Polizei, teilte der Leiter des Ordnungsamtes, Ralf Lübs, auf DNN-Anfrage mit. „Es ist davon auszugehen, dass es im Zusammenhang mit einem zentralen Spaziergang des maßnahmenkritischen Klientels [...] zu massiven Verstößen gegen die Corona-Schutz-Vorschriften oder Strafnormen kommen wird.“

Bei der Versammlungsbehörde gingen bis zur definierten Frist 98 Versammlungsanzeigen ein. Die „Freien Sachsen“ hatten auf Telegram dafür geworben, etwaige „Spaziergänge“ online anzumelden. Weil die Anzeigen dem betreffenden Klientel zuzuordnen gewesen seien, erhielt keine dieser Anzeigen eine behördliche Bestätigung, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Die Polizei geht dennoch davon aus, dass sich mehrere tausend Teilnehmer dem illegalen Protest anschließen könnten. Darunter auch „einige hundert Gewaltbereite“, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heißt.

Hartes Vorgehen gegen Extremisten

Daher bereitet sich die Polizei auf einen Einsatz vor, bei dem unter anderem Kräfte aus Berlin unterstützen sollen. Schwerpunkte seien etwa der Schutz aller erlaubten Versammlungen, die Durchsetzung des städtischen Verbots, der Schutz des Landtages und das Verhindern eines großen, zentralen Aufzuges. Stellenweise müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen.

„Gegenüber offenkundig Gewaltbereiten und Extremisten gilt eine niedrige Einschreitschwelle“, so die Polizei weiter. Sprich: Machen Einsatzkräfte potenzielle Gewalttäter ausfindig, erteilen sie zügig Platzverweise oder stellen deren Identitäten fest.

Mit Blick auf möglichen Gegenprotest will die Polizei beide Lager trennen. Gegner der Pandemie-Leugner und Maßnahmenkritiker dürften am Sonnabend protestieren, da sich auf Grundlage der genannten Gefahrenprognose keine Handhabe für die Versammlungsbehörde ergebe, „diese ebenfalls zu verbieten“, so der Leiter des Ordnungsamtes weiter. Bedeutet wohl übersetzt: Anders als die Maßnahmenkritiker hält sich der Gegenprotest an Corona-Regeln wie Abstandhalten oder Maskenpflicht. Angemeldet ist bis dato noch nichts, spontaner Gegenprotest sei aber möglich, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Bereits vor gut einer Woche hatte es Aufrufe zu einem sogenannten „Spaziergang“ unweit des Uniklinikums gegeben. Die Polizei verhinderte die illegale Demonstration. Dennoch zogen rund 1500 bis 2000 Pandemie-Leugner in Kleingruppen durch Dresden. Wie sich die Lage am Sonnabend tatsächlich entwickelt, lässt sich schwer vorhersagen.

Das ausgesprochene Verbot könnte den Reiz entfalten, sich bewusst darüber hinwegzusetzen. Allerdings mobilisieren die Pandemie-Leugner auch nach Chemnitz und Leipzig, haben für Dresden noch nicht mal einen Treffpunkt veröffentlicht. Es bleibt also abzuwarten, wie viele dem Aufruf schlussendlich folgen. Die Polizei dürfte gerüstet sein.

Von Felix Franke