Dresden

Ladenbesitzer baten ihre Kunden aus den Geschäften und stellten sich vor der Eingangstür auf. Auf den Freisitzen von Gaststätten und Restaurants warteten die Gäste vergeblich auf die Rechnung. Im Karstadt Kaufhaus fiel das Licht aus. Computerbildschirme wurden schwarz. Die Ampeln funktionierten nicht mehr. 13.53 Uhr gab es einen kompletten Stromausfall in Dresden.

Auch in der Region lag kein Strom an. Okrilla und Moritzburg waren beispielsweise von dem Stromausfall betroffen, aber auch Radebeul, Pirna, Wilsdruff, Freital oder Rabenau. Telefonieren war teilweise nicht möglich oder nur eingeschränkt. Die Festnetztelefone funktionierten ohnehin nicht, aber auch die Handynetze waren gestört.

Der Energieversorger SachsenEnergie bestätigte auf DNN-Anfrage eine Störung im gesamten Netz. Die Ursache liege im Umspannwerk Süd. Betroffen seien Dresden, aber auch die Industriekunden im Dresdner Norden und Teile des Dresdner Umlands. „Wir wissen aber noch nicht, woran es liegt“, erklärte die Sprecherin.

Bei der Wiederversorgung des Netzes habe es eine zweite Auslösung im Dresdner Stadtgebiet gegeben, so dass nur einzelne Stadtteile wieder Strom erhielten. Gegen 15 Uhr seien aber bis auf das Umspannwerk Tolkewitz wieder alle Umspannwerke im Stadtgebiet versorgt, so dass in weiten Teilen der Stadt wieder Strom anliege.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten vorübergehend den Betrieb einstellen. Die Straßenbahnen konnten etwa eine halbe Stunde lang nicht fahren. Danach rollten am Dr.-Külz-Ring wieder Straßenbahnen. Der Bahnverkehr war stark vom Stromausfall beeinträchtigt. Die Züge blieben am Hauptbahnhof stehen, da die Signalanlagen nicht funktionierten. Auch am Bahnhof Neustadt ging nichts mehr.

Der Feuerwehrnotruf 112 funktionierte weiterhin. Wegen des Stromausfalls waren zahlreiche Personen in Aufzügen stecken geblieben. In Geschäften und Einkaufszentren standen Menschen im Dunkeln und irrten durch die Tiefgaragen.

In der Innenstadt lag gegen 14.15 Uhr wieder Strom an, funktionierten die Ampeln wieder. Da waren andere Stadtteile noch ohne Strom. Das Fachgerichtszentrum in Johannstadt am Sachsenplatz beispielsweise war gegen 14.45 Uhr noch ohne Strom. Wir setzen die Berichterstattung fort, sobald wir weitere Informationen vorliegen haben.

Von Thomas Baumann-Hartwig