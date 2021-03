Dresden

Das Verwaltungsgericht Dresden hat das von der Versammlungsbehörde verfügte Verbot von Kundgebungen der Initiative Querdenken 351 am Sonnabend verboten. Das teilte der Pressesprecher des Gerichts am Freitagnachmittag mit.

Konkret heißt es in dem Beschluss: „Von den vom Antragsteller zuletzt angezeigten drei Versammlungen am 13. März 2021 gehen unter Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens in Dresden aller Voraussicht nach infektionsschutzrechtlich nicht mehr vertretbare Gefahren für Versammlungsteilnehmer, Polizeibeamte und Passanten aus, die auch nicht durch versammlungsrechtliche Beschränkungen als milderes Mittel auf ein vertretbares Maß minimiert werden könnten.“

Querdenken hatte bei der Stadt zunächst eine Kundgebung mit bis zu 5.000 Teilnehmern am Königsufer in Dresden angezeigt. Erlaubt sind nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung maximal 1.000 Teilnehmer. Um diese Grenze zu umgehen, hatte der Anmelder eine Ausnahmegenehmigung beantragt, die die Versammlungsbehörde nicht erteilte.

Querdenken konnte Hygieneregeln nicht durchsetzen

Daraufhin meldete der Anmelder drei Versammlungen mit je 1.000 Teilnehmern an – auf dem Königsufer, dem Altmarkt und der Cockerwiese. Auch gingen bei der Versammlungsbehörde vier Anmeldungen zu geplanten Autokorsos ein.

„Die Versammlungsbehörde musste daraus schlussfolgern, dass der Veranstalter nicht in der Lage und nicht willens ist, seine Mobilisierung und den damit verbundenen Zustrom von Tausenden Teilnehmern auch aus Hochinzidenz- und Mutationsgebieten nach Dresden zu beeinflussen“, teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Bei einer ähnlichen Versammlungen auf dem Theaterplatz im Oktober hätte sich zudem gezeigt, dass der Anmelder „nur sehr eingeschränkt bis gar nicht in der Lage gewesen sei, die damals geltenden vergleichbaren Hygienebestimmungen durchzusetzen“. So stand es in der Mittelung des Verwaltungsgerichts am Freitag.

Verwaltungsgericht Dresden folgt der Einschätzung der Stadt

Insgesamt würde die Stadt von einem unübersichtlichen Versammlungsgeschehen im Innenstadtbereich ausgehen, „das aus Infektionsschutzgründen zu verbieten sei, weil es nicht mehr beherrscht werden könne.“

Das Verwaltungsgericht ist dieser Einschätzung nun gefolgt. „Es sei nicht zu erwarten, dass insbesondere von außerhalb anreisende Versammlungsteilnehmer die Stadt wieder verlassen, sobald sie feststellen, dass auf den angezeigten Versammlungsflächen bereits die zulässige Teilnehmerzahl erreicht sei oder überschritten werde“.

Auch von Belang sei, dass der Antragsteller bei seinen öffentlichen Mobilisierungen für diesen Fall bzw. den Fall eines Verbots der Versammlung dazu aufgerufen habe, in der Stadt spazieren zu gehen. Rechtlich nicht zu beanstanden seien auch das Verbot von Ersatzversammlungen im gesamten Stadtgebiet sowie die Verpflichtung des Antragsgegners, das Verbot der Versammlungen auf den Wegen zu kommunizieren, auf denen er die Versammlungen beworben habe.

Ob sich Querdenken 351 an den Beschluss des Verwaltungsgerichts hält, bleibt abzuwarten. Schon im Dezember hatte ein Verbot vor dem OVG Bestand. Dennoch waren zahlreiche Anhänger nach Dresden gereist, darunter auch gewaltbereite Hooligans und Rechtsextreme.

Die Polizei kündigte bereits an, sich auf einen „größeren Einsatz“ vorzubereiten. Gegen den Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

