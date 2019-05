Dresden

Die NPD-Plakate mit der Aufschrift „Stoppt die Invasion: Migration tötet“ werden in Dresden abgehängt. Grund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden, dass die Plakate als volksverhetzend einstuft. Dresdner Grüne und SPD hatten deshalb Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) aufgefordert, die Plakate aus dem Stadtbild zu entfernen. Und das geschieht nun auch, wie die Dresdner Grünen in Erfahrung gebracht haben. Die Bestätigung der Stadt steht allerdings noch aus.

Die Plakate waren ein Fall für das Verwaltungsgericht geworden, weil Zittau sie wegen ihres volksverhetzenden Inhaltes abnehmen ließ. Dagegen hatte die rechtsextreme NPD einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestellt, das aber die Rechtsauffassung der Zittauer Verwaltung bestätigte. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig, die Partei kann innerhalb der nächsten zwei Wochen Beschwerde beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Bautzen einlegen.

Sie begrüße die Entscheidung, sagte die SPD-Fraktionschefin Dana Frohwieser über das Verwaltungsgerichtsurteil. Die Plakate „vergiften schon viel zu lange das gesellschaftliche Klima unserer Stadt“. Mit rechtlicher Unsicherheit könnte nun niemand mehr argumentieren. „Die Plakate stacheln zu Hass und Gewalt an und verhöhnen alle Dresdnerinnen und Dresdner mit Migrationshintergrund“, pflichtete ihr der Grünen-Stadtvorstandssprecher Klemens Schneider bei. Die SPD Sachsen geht bereits rechtlich gegen die Plakate der NPD vor und hat Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt.

Anstößig ist das Plakat der Gruppierung „Der Dritte Weg“, hier fotografiert an der Dresdner Coventrystraße, zweifellos. Ob es auch volksverhetzend ist, wird noch geprüft. Quelle: privat

Unklar ist hingegen die Rechtslage zu einem ähnlich anstößigen Plakat, für das die rechtsextreme Gruppierung „Der Dritte Weg“ verantwortlich zeichnet. Diese war zuletzt mit einem uniformierten Marsch durch Plauen aufgefallen und hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. „Reserviert für Volksverräter“ ist auf den meist sehr hoch an Masten gehängten Plakaten zu lesen – was sich als Aufruf zur Lynchjustiz verstehen lässt.

So klar sei die Sache aber nicht, sagt ein Polizeisprecher auf DNN-Anfrage. Hinter dem Schriftzug ist verschwommen eine Gefängniszelle zu erkennen, weshalb nicht klar sei, was die rechtsradikale Gruppierung für „Volksverräter“ reservieren will, die Zelle oder den Mast. „Wir registrieren diese Plakate, wo sie uns angezeigt werden oder auffallen“, sagte der Polizeisprecher. Der Fall sei der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen zur rechtlichen Prüfung vorgelegt. Entscheidet sie, dass der Verdacht der Volksverhetzung hinreichend gegeben ist, müssten Dresden auch diese Plakate abhängen, würde die Polizei ermitteln. „Derzeit fehlt uns dafür die Grundlage“, sagt der Polizeisprecher. Die Plakate vom Dritten Weg seien aber deutlich seltener in Dresden als die als volksverhetzend geltenden Migrationsplakate der NPD.

Von uh mit dpa