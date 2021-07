Dresden hat das Masketragen beim Einkauf nicht verlernt

Dresden

Dresden, Samstagmittag, Sonnenschein: Die Innenstadt ist voll. Gleichzeitig ist es Tag 1 der wiedereingeführten Maskenpflicht beim Einkauf, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge oberhalb des Schwellenwerts von 10 lag.

In der Mittagswarteschlange vor dem McDonald’s in der Centrum Galerie stehen die Hungrigen mit Abstand und Maske – schließlich ist man drinnen. In der wesentlich kürzeren Bratwurst-Warteschlange in der Seestraße hingegen stehen sich die Gäste maskenlos die Beine in den Bauch, weil hier unter freiem Himmel keine getragen werden muss. Es scheint, als haben die Dresdner die Regeln drauf.

„Schaden wird es nicht“

Der Blick in Apotheken, Drogerien, Klamotten- und Elektronikläden offenbart überall halbverdeckte Gesichter, auch auf den Straßen und Flaniermeilen halten viele ihre Gesichtsbedeckung griffbereit – der nächste Ladeneingang ist nicht weit. So auch Carola Heyne-Leifert, die der Maske bei Hitze zwar nicht viel abgewinnen kann, sie aber dennoch pflichtschuldig aufsetzt. „Es ist vorgeschrieben, also mache ich das. Schaden wird es nicht – und wenn es nützt, umso besser“, meint die Dresdnerin auf dem Weg zur Altmarktgalerie.

Zumindest in der Innenstadt läuft am Mittag alles wie gehabt. An den Eingängen der Läden steht soweit zu sehen ist kein zusätzliches Personal, das auf die Maskenpflicht hinweist, wie es zu Beginn der Pandemie vielerorts zu erleben war. Die Mitarbeiter, die sowieso da sind, etwa in der Centrum Galerie, weisen ab und an auf die Maskenpflicht hin, aber die meisten Kunden halten sich von allein daran. Manche Geschäfte haben ihre Hinweisbeschilderung erneuert, bei anderen hängt noch die Corona-Plakatierung von vor der vorübergehenden Maskenpflicht-Lockerung. Unaufgeregtheit aller Orten, man nimmt hin, was nicht zu ändern ist.

Manche Gäste aus dem außersächsischen Deutschland und auch die tschechischen Touristen müssen sich gar nicht erst umstellen, wenn sie derzeit in Dresden shoppen. In Tschechien gilt die Maskenpflicht in allen Geschäften, genauso etwa in Bayern. Matthias Matschinsky, der mit seiner Freundin in Dresden urlaubt – eine Auslandsreise erschien den beiden aufgrund spontan auftretender Quarantäneanordnungen doch zu heikel – musste sich bei der Anreise am Mittwoch erstmal darauf einstellen, im Laden keine Maske aufzusetzen. „Das war schon ungewohnt, aber doch schön“, erzählt der aus der Gegend um Regensburg Stammende. Der Hinweis auf die Regeländerung kam netterweise vom Hotelpersonal.

Auch wieder Kontaktbeschränkungen

Am Donnerstag hatte die Inzidenz in Dresden den fünften Tag in Folge über der entscheidenden 10er-Grenze gelegen. Deshalb gelten nun die verschärften Regeln. Die Maskenpflicht greift in Geschäften und auf Märkten, bei Großveranstaltungen außerhalb des eigenen Platzes, in Kraftfahrzeugen (wenn Personen aus unterschiedliche Hausständen mitfahren) und auch für Handwerker und Dienstleister in den Räumlichkeiten der Auftraggeber.

Doch es geht nicht nur um die Maske – in Dresden greifen auch wieder Kontaktbeschränkungen: Maximal zehn Menschen dürfen sich treffen. Familienfeiern, Eheschließungen und Beerdigungen sind nur noch für bis zu 50 Personen zulässig, wobei Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden. In Museen, Kinos, Konzerthäusern oder Theatern sowie bei Sportveranstaltungen gilt eine Testpflicht, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Gleiches gilt für Freizeit- und Vergnügungsparks, Indoorspielplätze, Zirkusse und Spielhallen.

Das sächsische Kabinett hatte sich entschieden, die Maskenpflicht bei einer Inzidenz von unter 10 in Ladengeschäften und Märkten aufzuheben, wenn ein Mindestabstand eingehalten werden kann. Nach dpa-Informationen hatte sich Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) dagegen ausgesprochen, wurde aber überstimmt.

In Dresden folgt nun die Rolle rückwärts und auch in Leipzig ist das maskenlose Shoppen bald wohl vorbei. Am Samstag überschritt die Messestadt den vierten Tag in Folge die 10er-Grenze. Sollte der Wert auch am Sonntag gerissen werden, werden verschärfte Maßnahmen zur Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen veröffentlicht, die von Dienstag an greifen, wie ein Stadtsprecher ankündigte.

Von Franziska Kästner, Ralf Hübner, André Jahnke