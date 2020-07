Dresden

Die Dresdner Neustadt will für zwei Tage das Internet abschalten – diese Nachricht geistert seit einigen Tagen vor allem und bezeichnenderweise durch die Weiten des Internets. Hintergrund ist eine Posse aus dem Stadtbezirksbeirat Neustadt, der seit jeher für besondere Diskussionen und Entscheidungen bekannt ist. Ausgangspunkt: Ein Antrag der FDP, die mit zwei zusätzlichen verkaufsfreien Sonntagen lindern will, was der Einzelhandel der Stadt in der Zeit der coronabedingten Einschränkungen an Nachteilen erlitten hat. Ein Vorschlag, der in der politischen Großlage der Stadt wenig Chancen auf Zustimmung hat – Sonntagsöffnungen in Dresden sind seit Langem umstritten.

So auch im Stadtbezirksbeirat Neustadt. Doch statt den Antrag einfach abzulehnen, stimmte das Gremium einem Änderungsantrag von Charlotte Brock von der Satirepartei „Die Partei“ zu, die damit einen weiteren Coup für sich verbuchen kann. Charlotte Brock hatte vorgeschlagen, im FDP-Antrag das Wort „Verkaufsstelle“ durch das Wort „Internet“ und die Worte „öffnen dürfen“ durch „abzuschalten“ zu ersetzen. So geändert wurde der Vorschlag vor allem mit Stimmen der starken Grünen-Fraktion angenommen. Sehr zur Empörung der CDU-Vertreter.

Internet abschalten kann der Stadtbezirksbeirat nicht

„Bei politischen Entscheidungen ist Seriosität und Ernsthaftigkeit gefragt und nicht alberner Klamauk!“, wetterte im Anschluss Beirat Gunter Thiele. „In dieser Form und Zusammensetzung kann dieses Gremium einfach nicht ernstgenommen werden, denn verantwortungsvolle und problemlösungsorientierte Politik wird dort nicht gemacht“, pflichtete der Chef der Neustädter Christdemokraten Lutz Barthel bei. Und so griffen nach und nach auch überregionale Medien die Nachricht vom angeblich abgeschalteten Internet in Dresden auf.

Dabei handelt es sich eher um einen symbolischen Beschluss. Denn das Internet abschalten kann der Stadtbezirksbeirat nicht. Er kann auch nicht über stadtweite Sonntagsöffnungen entscheiden – das obliegt dem Stadtrat. Der Beirat hat dafür nur beratende Funktion und viele seiner Mitglieder wissen, dass das große Kommunalparlament sich oft und gern über die Beschlüsse der Stadtteilgremien hinwegsetzt. Deshalb der Vorstoß gegen das Internet. Denn im boomenden Internethandel haben vor allem die Grünen das eigentliche Problem für den Dresdner Einzelhandel erkannt. Besser mal das Internet ausmachen und durch die Läden bummeln – darauf sollte der Beschluss aufmerksam machen.

Dresden ohne Internet? Viel Lärm um nichts

Diese Botschaft blieb allerdings auf der Strecke. Dresdner wollen das Internet abschalten gibt für viele Medien auch einfach eine bessere Schlagzeile. Und so entstand Aufregung um einen Beschluss, der keine Folgen haben kann und wird. Viel Lärm um nichts.

