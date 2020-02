Dresden rüstet sich für den ID.3 von VW

Dresden/Zwickau

Die Gläserne Manufaktur von VW in Dresden bereitet sich auf den neuen Stromer ID.3 vor. Noch bevor dort im Herbst das erste Exemplar des Hoffnungsträgers vom Band rollt, lädt VW im Sommer seine Händler aus ganz Europa nach Dresden ein, um ihnen das neue Modell, das Mitte des Jahres auf den Markt kommt, vorzustellen.

„Bis zu 20 000 Händler aus ganz Europa kommen dann nach Dresden“, kündigte VW-Sachsen-Sprecher Carsten Krebs an. Die Gläserne Manufaktur, in der derzeit noch der E-Golf montiert wird, müsse dann wohl vorübergehend ruhen. „Wir werden dafür die Gläserne Manufaktur fast komplett schließen.“ Wann genau die Händlerschulung stattfindet, stehe noch nicht fest. Es werde allerdings irgendwann zwischen Juli und September sein.

Eine ähnliche Händlerschulung hatte es schon 2013 bei BMW in Leipzig für den damals neuen Stromer i3 gegeben. Allerdings waren da nicht 20.000, sondern nur 2700 Händler dabei. Sie kamen jedoch nicht nur aus Europa, sondern aus der ganzen Welt.

Mitarbeiter testen den Stromer im Selbstversuch

Bereits ab Mitte März lässt VW sein erstes reines E-Auto, das seit November 2019 in Zwickau gebaut wird, von den eigen Mitarbeitern in Sachsen testen. An den Standorten Dresden, Zwickau und Chemnitz stehen dafür 250 Fahrzeuge bereit, sagte Krebs. „Die werden von unseren Mitarbeiter auf Herz und Nieren geprüft.“ Vier bis sechs Wochen sollen die Mitarbeiter die neuen Stromer dann unter Alltagsbedingungen testen und alle zwei Wochen Bericht erstatten.

Bereits in diesem Jahr will VW in Sachsen 100.000 ID-Modelle bauen. Derzeit werden im Zwickau 100 E-Fahrzeuge am Tag produziert, sagte Krebs. Bis Jahresende sollen es 700 bis 750 pro Tag werden. „Wir produzieren ja bisher nur in einer Schicht“, sagte Krebs. „Im Sommer startet die zweite Schicht, bis Jahresende dann auch die dritte.“ Im Herbst soll die Produktion des neuen Stromers auch in Dresden anlaufen. Der E-Golf, der dort montiert wird, werde im Sommer auslaufen.

Im vergangene Jahr hatte der E-Golf der Gläsernen Manufaktur noch einmal einen Produktionsrekord beschert: 16.155 Fahrzeuge wurden in dem Jahr in Dresden montiert, so viele wie noch nie. Derzeit laufen pro Tag 74 E-Golf vom Band, die allesamt an Kunden in Europa gehen. Zu den Abnehmer gehört auch Sachsens Polizei, die zuletzt zehn E-Golf bestellt hat.

Golf verabschiedet sich aus Sachsen

In Zwickau ist der klassische Golf bereits Mitte Dezember 2019 ausgelaufen. Nur der Variant genannte Kombi läuft bis Mitte 2020 weiter. „Damit“, so Krebs, „geht dann die Ära des Verbrennungsmotors in Zwickau zu Ende.“ Der Golf war seit 15. Februar 1991 in Zwickau gebaut worden. Anschließend sollen hier nur noch Elektroautos vom Band rollen..

Nach dem Auslaufen des Golf Variant will VW in Zwickau dann auch die zweite Produktionslinie in Halle 6 auf E-Autos umbauen. Bisher wurde nur Halle 5 umgestellt. Noch in diesem Jahr soll der Umbau abgeschlossen werden, kündigte Krebs an. Die Kapazität werde sich dann auf bis zu 1500 Fahrzeuge am Tag erhöhen – oder 330.000 Auto pro Jahr. „Das werden wir aber erst 2022 erreichen“, so Krebs weiter.

Neben dem ID.3 werden in Zwickau auch schon erste Vorserienfahrzeuge der beiden künftigen Modell ID.4 (bisher ID Crozz genannt) und Seat El-Born gebaut. Beide sollen noch in diesem Jahr in Serie gehen: der ID.4 früheren Angaben zufolge im Mai, der Seat El-Born dann bis Ende September. Noch vor Weihnachten soll in Zwickau dann auch die Vorserie des ersten Audi anlaufen, des Elektro-SUV Q4 e-tron. Danach werden noch zwei weitere SUV folgen, eins von Audi und eins von VW.

Von Frank Johannsen