Dresden steigt in Mundschutzpflicht ein

Dresden

Die sächsische Landeshauptstadt steigt in die Mundschutzpflicht ein. An diesem Donnerstag darf der Lingnermarkt nur mit Mundschutzmaske betreten werden. Das kündigte Oberbürgermeister Dirk Hilbert an. Der FDP-Politiker schloss nicht aus, dass dies künftig auch an anderen Stellen der Stadt zur Pflicht werden könnte.

Vor dem Hintergrund der Diskussion über die Lockerung der gegenwärtigen Ausgangsbeschränkungen müsse über einen stärkeren Schutz der Dresdner vor der Ansteckung mit dem Coronavirus diskutiert werden, sagte Hilbert. Näher festlegen wollte er sich allerdings nicht.

Maskenpflicht bereits in Jena

In Sachsen hatte vor einigen Tagen schon Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) empfohlen, in der Öffentlichkeit Mundschutz zu tragen. Eine Pflicht zum Tragen von Masken schloss sie jedoch so lange aus, wie nicht sichergestellt sei, dass jeder auch entsprechende Masken erwerben könne. In Jena ist eine Maskenpflicht bereits verfügt worden. In Geschäften und im Nahverkehr müssen Menschen Masken tragen. Auch in Österreich gibt es entsprechende Regelungen.

Auch für diesen Fall hat die Stadt vorgesorgt. Beim Wochenmarkt an der Lingnerallee erhält jeder Besucher, der keine eigene Maske mitbringt, eine von der Stadt. Die Modelle, die von der Dresdner Gardinen- und Spitzenmanufaktur M. & S. Schröder GmbH hergestellt werden, seien wiederverwendbar. Es gebe auch eine Pflegeanleitung dazu. Das Unternehmen sei in der Lage, in großem Stil solche Masken herzustellen, sagte Hilbert. Dabei gehe es nicht um zertifizierte Medizinprodukte.

Von Ingolf Pleil