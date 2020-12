Dresden und Chemnitz verbieten Feuerwerk zum Jahreswechsel 

Dresden

In Dresden und Chemnitz darf zu Silvester und am Neujahrstag kein Feuerwerk gezündet werden. Entsprechende Allgemeinverfügungen zum „ Böllerverbot“ erließen beide Städte am Montag. Demnach wird das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik am Donnerstag und Freitag ganztägig untersagt.

In Dresden gilt das Verbot stadtweit auf allen öffentlichen und privaten Flächen und umfasst pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 und höher, also Böller, Raketen und ähnliches Feuerwerk. In Chemnitz bezieht es sich auf alle öffentlichen Flächen sowie auf private, die für jedermann zugänglich sind, beispielsweise Parkplätze von Supermärkten.

„Eigentlich sollte es nicht Aufgabe des Staates sein, den Bürgerinnen und Bürger Vorschriften beim Feiern zu machen. Allerdings befinden wir uns gerade hier in Sachsen derzeit in einer Sondersituation“, sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Böller und Raketen ließen schnell die Kontaktbeschränkungen vergessen und erhöhten die Gefahr von Verletzungen.

Krankenhäuser seien an der Belastungsgrenze. Man müsse verhindern, dass Notfälle durch Pyrotechnik die Situation weiter verschlimmern. Ähnlich argumentierte die Stadt Chemnitz.

Leipzig plant Böllerverbotszone zu Silvester

Die Stadt Leipzig will zum Jahreswechsel offenbar per Allgemeinverfügung zwei Areale festlegen, in denen das Zünden von Feuerwerk verboten wird. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll eine der Zonen die Leipziger Innenstadt umfassen. Das andere Areal soll demnach am Connewitzer Kreuz eingerichtet werden. Eine Bestätigung seitens der Stadt steht bislang noch aus.

Bezogen auf ein generelles Feuerwerksverbot für die Stadt sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) in der Vorwoche: Wir können nur etwas verbieten, was wir auch kontrollieren können. In einer Stadt mit 600.000 Menschen kann man nicht kontrollieren, ob in einem Garten, an der Straße plötzlich ein Böller losgeht.“

Ausgangssperre gilt nicht zu Silvester

Gemäß der geltenden Corona-Schutzmaßnahme ist der Verkauf von Böllern und Raketen in diesem Jahr untersagt. Grundsätzlich nicht verboten ist jedoch das Abbrennen von Feuerwerk. Die sächsische Landesregierung appellierte jedoch eindringlich an die Bevölkerung, auf Feuerwerk zu verzichten. Ebenso wie Heiligabend gilt an Silvester eine Ausnahme der Ausgangssperre. Der Aufenthalt im Freien ist zum Jahreswechsel auch nach 22 Uhr gestattet.

Ausschreitungen im Vorjahr

In der Innenstadt kommt es im Bereich des Augustusplatzes regelmäßig zu größeren Ansammlungen zum Jahreswechsel. Seit Jahren ein Brennpunkt zu Silvester ist das Connewitzer Kreuz. Vor einem Jahr gab es vor Ort Ausschreitungen. In der Folge standen sowohl Randalierer als auch die Polizei mit ihrer Taktik in der Kritik.

