Dresden

Nach sachsenweiten Aufrufen zu Protest gegen die Corona-Maßnahmen hat die Stadt Dresden für Samstag alle unangemeldeten Versammlungen unter freiem Himmel verboten. Anlass sei eine Gefahrenprognose, wonach es im Zusammenhang mit einer zentralen, als „Spaziergang“ deklarierten Demonstration zu massiven Verstößen gegen die Corona-Schutzvorschriften und Strafnormen kommen werde, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Alle öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel, die nicht bis Freitagmittag (21. Januar) schriftlich angezeigt und behördlich bestätigt wurden, seien daher verboten, hieß es. In Sozialen Netzwerken wird für einen Protest gegen Corona-Maßnahmen am Samstagnachmittag in Dresden geworben. Nach Angaben der Stadt ist mit der Anreise und Ansammlung mehrerer Tausend Menschen zu rechnen.

