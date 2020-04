Dresden verteilt Mundschutz: Mehrere Tausend stehen vor dem Rathaus an

Dresden

Riesen Andrang vor dem Dresdner Rathaus am Montagvormittag: An der Goldenen Pforte verteilt die Stadt seit 11 Uhr kostenlose Mund-Nasen-Bedeckungen an alle, die sich nicht selbst mit einer Maske eindecken können. Und das sind offenbar viele. Rund um das Rathaus hat sich eine riesige Schlange gebildet, mehrere tausend Menschen stehen an. Nach Angaben der Stadt werden rund 20 000 Mund-Nasenbedeckungen aus Stoff in den Farben schwarz oder weiß ausgegeben.

Pro Person wurde eine Maske verteilt – eine weitere durfte für Familienmitglieder mitgenommen werden. Insgesamt hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) rund 200 000 Masken geordert, die in den nächsten Tagen dezentral an Einwohner der Stadt verteilt werden sollen. Der Mund- und Nasenschutz stammt aus der Produktion von Dresdner Firmen.

Hilbert hatte am Freitag angekündigt, dass in Dresden ab Montag das Tragen einer Maske beim Einkaufen oder bei der ÖPNV-Nutzung verpflichtend ist. „Wenn wir weitere Lockerung der Schutzmaßnahmen wünschen, müssen wir das akzeptieren. Weniger Infektionszahlen können nur so gelingen“, so der OB.

Von DNN/dpa