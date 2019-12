Dresdens Bildungsbürgermeister Vorjohann wird Finanzminister

Dresden

Das überrascht nur auf den ersten Blick: Dresdens Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) soll neuer sächsischer Finanzminister werden. Die Sächsische Zeitung berichtete zuerst über die Personalie und sorgte selbst bei CDU-Landtagsabgeordneten für ungläubiges Staunen: Das liegt daran, dass das Kabinett schon gut mit Ministern aus Dresden besetzt ist und ein weiterer Dresdner den Proporz zwischen den Regionen noch mehr in Richtung Landeshauptstadt verschiebt.

Kein Parteisoldat

Zum zweiten gilt Vorjohann alles andere als Parteisoldat. Einen übermäßigen Draht zur Partei kann man ihm nicht nachsagen, und die Niederlage bei der Kommunalwahl 2014 in Dresden wurde ihm parteiintern zugeschrieben: Finanzbürgermeister Vorjohann hatte mitten im härtesten Wahlkampf öffentlich darüber nachgedacht, wie hoch die Grundsteuer denn steigen müsste, um gewisse Einnahmeausfälle zu kompensieren.

Immerhin fiel Vorjohann nicht so sehr in Ungnade, dass er sein Bürgermeisteramt im Dresdner Rathaus verlor. Zwar musste er den Sessel des Finanzbürgermeisters für den Sozialdemokraten Peter Lames räumen – eine Folge der Wahlniederlage – aber die Fraktion hievte ihn 2016 gegen den ausdrücklichen Wunsch des CDU-Kreisvorstandes auf den Posten des Bildungsbürgermeisters. Vorjohann hatte im fraktionsinternen Rennen die Nase vor dem Bildungsexperten Bela Belafi vorn.

Als Bildungsbürgermeister machte Vorjohann dort weiter, wo er als Finanzbürgermeister aufgehört hat. Er tat das, was er für richtig hält. So sorgte er mit der kommunalen Bildungsstrategie in CDU-Kreisen durchaus für Verwirrung: In sozialen Brennpunktgebieten nimmt die Landeshauptstadt eigene Gelder in die Hand, um den Personalschlüssel in den Kitas zu verbessern.

„ Vorjohann wird kein Ermöglichungsminister“

Nach der Landtagswahl im September erinnerte man sich auf Landesebene an den Finanzexperten Vorjohann. Er saß bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, Grünen und SPD mit am Verhandlungstisch – in der Arbeitsgruppe Finanzen. Dass Vorjohann von der Altstädter Elbseite ins Regierungsviertel wechseln wird, wurde aus seinem Umfeld jetzt bestätigt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) soll auch schon informiert sein.

„ Vorjohann wird kein Ermöglichungsminister“, sagt ein Weggefährte aus dem Rathaus, und darauf dürfte es Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) ankommen: Auf einen Finanzminister, der das Geld in einer ausgabefreudigen Regierungskonstellation zusammenhält. Dass er das kann, hat Vorjohann 13 Jahre lang als Finanzbürgermeister bewiesen. Er hat allerdings regelmäßig den Freistaat dafür kritisiert, dass die Kommunen finanziell zu kurz gehalten werden – an diesen Worten muss er sich messen lassen. Von 1992 bis 2000 leitete er außerdem die Kämmerei in Leipzig.

Spannend wird auch Vorjohanns Nachfolge im Dresdner Rathaus. Die CDU hat Zugriff auf das Amt des Bildungsbürgermeisters. Im ersten Anlauf werden CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Donhauser und der ehemalige Landtagsabgeordnete Patrick Schreiber gehandelt. Es sind aber durchaus auch externe Bewerber möglich.

Von Thomas Baumann-Hartwig