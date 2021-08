Leipzig

Die EU verfolgt das ehrgeizige Ziel, dass 2035 keine Verbrennungsmotoren in Europa mehr gebaut werden. Der Dresdner Forscher Frank Atzler ist gegen ein Verbot und plädiert hingegen für mehr Technologieoffenheit. Denn nur mit dem Verbrenner sei die Energie- und Mobilitätswende zu schaffen.

Herr Professor, Sie leiten an der TU Dresden den Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren und Antriebssysteme. Ist schon an eine Umbenennung etwa in Lehrstuhl für Elektromobilität gedacht?

Keineswegs. Meine Vorlesungen zu Verbrennungsmotoren erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Verbrenner kein Auslaufmodell ist, wir brauchen ihn noch.

Was macht Sie da so sicher?

Weil Elektroautos nicht die alleinige Lösung sein können, um Emissionen im Straßenverkehr zu senken. Sie spielen eine wichtige Rolle. Aber es fehlt an den grünen Energieträgern. Wir brauchen also den Dreiklang aus Antriebssystemen mit Strom, Wasserstoff und regenerativen Kraftstoffen. Und an diesen Themen und ihren sinnvollen Kombinationen forschen wir. Bei Wasserstoff und grünen Kraftstoffen ist der Verbrennungsmotor als preisgünstiges, robustes Aggregat immer dabei.

Um die Kohlendioxid-Emissionen im Verkehrssektor zu senken, sollen bis 2030 mindestens 30 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen der EU fahren. Halten Sie das Ziel der EU für zu ehrgeizig?

Ich bin ein großer Anhänger der Europäischen Idee, aber im Augenblick gehe ich mit einigen Vorschlägen nicht mit: Ob 30 Millionen E-Fahrzeuge machbar sind, spielt eigentlich gar keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass der Strom, mit dem sie fahren, grün erzeugt wurde. Nun muss man wissen, dass ein Batteriefahrzeug in die Berechnung des Flottenverbrauchs mit Null Gramm CO2 eingeht und in der Verkaufsstatistik eines Herstellers auch noch dreimal gezählt werden darf. Die Umweltbilanz der Stromerzeugung wird also völlig ausgeblendet. Wir haben aber in Deutschland vom Gesamtenergieumsatz nur knapp sieben Prozent grünen Strom. Und es ist völlig unklar, woher der zusätzlich notwendige grüne Strom kommen soll. So eine Bewertung geht dann natürlich völlig zu Ungunsten des Verbrennungsmotors aus, ohne jeden reellen oder wissenschaftlichen Hintergrund zur Umweltfreundlichkeit.

Aber die Stromherstellung soll ja in Deutschland nun grün werden. Deshalb hat die Bundesregierung den Ausstieg aus der Kohle und den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien beschlossen.

Das ist schon richtig. Aber die Größenordnung des Problems bereitet mir Sorgen. Wie gesagt, nur sieben Prozent des Stroms und weniger als 20 Prozent der gesamten Energiemenge, die wir in Deutschland verbrauchen, stammt derzeit aus erneuerbaren Quellen. Womit werden wir also Kohle und Atom ersetzen? Selbst wenn wir Windkraft und Photovoltaik massiv ausbauen, können wir den Bedarf nicht decken. Angesichts der stärker werdenden Kritik aus der Bevölkerung am Bau von Windkraftanlagen in der Nähe von Wohngebieten oder in Wäldern sind die Ziele schwer, wenn überhaupt zu erreichen. Also bleibt Deutschland weiter auf den Import von Strom angewiesen. Die offizielle Statistik zeigt auch, dass wir in den letzten 30 Jahren immer mindestens 60 Prozent unseres Energiebedarfs importiert haben.

Der zumeist nicht grün ist, oder?

So ist es. Bisher sind diese Importe – vom Atomstrom abgesehen – Kohle, Erdöl und Erdgas, also fossile Brennstoffe. Auch in anderen europäischen Ländern wird es kaum möglich sein, genügend Flächen für Wind- und Sonnenenergieanlagen auszuweisen. Innerhalb Europas und über mittlere Distanzen könnte man den Strom mit Gleichspannungstechnik noch recht gut verteilen, aber auch so ein System muss erst mal aufgebaut werden. Also sowohl bei der grünen Stromerzeugung als auch bei der Verteilung läuft uns die Zeit davon.

Einige Autohersteller setzen auf Wasserstoff. Was halten Sie davon?

Wasserstoff hat viele Vorteile. Auch wir forschen in Dresden am Wasserstoff. Die Brennstoffzelle, in der Wasserstoff zu Energie umgewandelt wird, hat einen höheren Wirkungsgrad als der Verbrenner. Das Problem von Wasserstoff ist seine schlechte Handhabbarkeit bei Speicherung und Transport. Das sind beispielsweise auch Forschungsfelder an der TU Dresden. Wasserstoff kann auch in Verbrennungsmotoren verwendet werden, das schauen wir uns am Institut an. Ich plädiere dafür, dass sich die Bundesregierung breit aufstellt und nicht nur eine einzige Antriebsform bevorzugt und schon gar nicht andere behindert. Der Verbrenner sollte deshalb nicht abgeschrieben werden. Außerdem wären ja da noch die regenerativen Kraftstoffe. Mit CO2-neutralen Kraftstoffen wie Methanol kann der Verbrenner auch weiterhin betrieben werden. Als relativ einfaches, robustes, Millionenfach bewährtes Antriebssystem hat es seine Berechtigung.

Zur Person Der gebürtige Stuttgarter Frank Atzler (58) forscht seit geraumer Zeit am Motor der Zukunft. Seit 2019 hat er eine Professur für Verbrennungsmotoren und Antriebssysteme an der Technischen Universität Dresden inne. Ihr ging eine Professur – ebenfalls für Verbrennungsmotoren – an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau voraus. Von 2005 bis 2016 forschte Atzler bei der Continental Automotive GmbH, vormals Siemens VDO Automotive.

Wo soll grünes Methanol aber herkommen?

Derzeit wird Methanol zumeist aus Erdgas oder durch Kohlevergasung hergestellt. Aber wenn wir Methanol in sonnen- oder windreichen Gegenden dieser Erde wie etwa in Nordafrika oder Südamerika aus CO2 und Wasserstoff herstellen, sieht das ganz anders aus. Der Transport flüssiger Kraftstoffe über weite Wege stellt kein Problem dar. Und mit dem Import grünen Methanols kann man auch erhebliche Mengen an Energie nach Deutschland schaffen. Außerdem kann man Methanol gut speichern und, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, zur Stromerzeugung verwenden. Und natürlich auch als Strategische Reserve, wie es ja jetzt auch Tanklager für etwa ein halbes Jahr Energieversorgung gibt, falls plötzlich mal die Importe ins Stocken kommen, wie zuletzt durch den Stau im Suez-Kanal.

Kann Methanol unbedenklich getankt werden?

Für den Einsatz im Fahrzeug müssen neue Materialien und Brennverfahren erforscht und in Großserie umgesetzt werden. Das ist ein vertretbarer Aufwand. Für den Einsatz von Methanol spricht zudem, dass wir auf das vorhandene Tankstellennetz zurückgreifen können. Investiert werden müsste lediglich in weitere Tanks und zusätzliche Zapfsäulen. Dieser Kraftstoff kann einen erheblichen Teil zum Gelingen der Energie- und Mobilitätswende beitragen. Für die Defossilisierung der bestehenden Fahrzeuge in Deutschland kämen dann aus Methanol hergestellte Benzin- und Dieselkraftstoffe in Frage. Wie schon gesagt, wir müssen alle Register ziehen, um die Mobilitäts- und Energiewende zu schaffen. Und dazu brauchen wir den Dreiklang aus Elektro, Wasserstoff und grünen Kraftstoffen.

Von Andreas Dunte