Dresden

Der als Dresdner „Hutbürger“ bekannt gewordene Ex-Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes fordert eine Entschädigung vom ZDF. Dabei gehe es um eine Medienrechts- und Persönlichkeitsverletzung, bestätigte sein Anwalt – der sächsische AfD-Vize Maximilian Krah – am Freitag einen Beitrag des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“. Eine Klage ging am Freitag laut Krah an das Landgericht Dresden. Die Entschädigung solle demnach 20 000 Euro nicht unterschreiten. Immerhin habe der Mann seinen Job wechseln müssen, sagte Krah der Deutschen Presse-Agentur.

Der Mann mit Anglerhütchen in Deutschlandfarben hatte im August 2018 am Rande einer Pegida-Demonstration beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) lautstark gegen Fernsehaufnahmen des ZDF protestiert. Zudem hatte er den Journalisten vorgeworfen, damit eine Straftat zu begehen. In der Folge hatten Beamte ein ZDF-Team über 45 Minuten festgehalten. Das wurde als Eingriff in die Pressefreiheit gewertet und löste bundesweit Kritik aus.

„Man hätte den Mann nicht unverpixelt zeigen dürfen“, so Krah. Der Mann sei keine Person der Zeitgeschichte, zudem habe er sich nur auf dem Weg zu einer Demo gefunden. Der ehemalige LKA-Mitarbeiter habe nur gelegentlich an Pegida-Demonstrationen teilgenommen und den Kameramann damals „irrtümlich für einen Antifa-Fotografen“ gehalten, so Krah laut „Spiegel“.

Die #Hutbürger-Chronologie 16. August 2018: Angela Merkel besucht Dresden. AfD und Pegida demonstrieren dagegen. Einer der Demonstranten wehrt sich verbal heftig dagegen, von einem Kamerateam des ZDF-Magazins „Frontal 21“ aufgenommen zu werden. René Seyfried, ehemals Sprecher der Initiative „Nein zum Hotelheim“ aus Freital, zeigt das Fernsehteam außerdem wegen Beleidigung an. Polizeibeamte kontrollieren die Journalisten daraufhin 45 Minuten lang. 18. August 2018: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) twittert: „Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten.“ Die Polizei Sachsen sichert unterdessen zu, das gesamte Videomaterial des Vorfalls zu sichten und lädt die betroffenen Journalisten zum klärenden Gespräch mit dem Dresdner Polizeipräsident Horst Kretzschmar ein. 22. August 2018: Das Landeskriminalamt Sachsen informiert: Der Demonstrant, wegen seines schwarz-rot-goldenen Anglerhuts mittlerweile als „Hutbürger“ bekannt, arbeitet in der Behörde. Später sickert durch: Er ist als Buchprüfer beschäftigt und hat Zugang zu sensiblen Daten. 23. August 2018: Die Affäre wird Thema im Innenausschuss des Sächsischen Landtags. Es wird bekannt, dass Seyfried die Anzeige wegen Beleidigung mittlerweile zurückgezogen hat. 24. August 2018: Polizeipräsident Horst Kretzschmar entschuldigt sich bei dem betroffenen Fernsehteam. Die Kontrolle habe viel zu lange gedauert, man werde den Vorgang gründlich nachbearbeiten. 30. August 2018: Maik G. wird mit seiner Zustimmung eine neue, „adäquate“ Beschäftigung im öffentlichen Dienst bekommen, allerdings zeitlich befristet.

Von dpa