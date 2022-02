Dresden

Die Dresdner Initiative Mission Lifeline rettet seit vielen Jahren mit ihren Booten Geflüchtete aus dem Mittelmeer. Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine engagiert sich die Gruppe nun auch bei der Hilfe im Osten Europas. Im Netzwerk werden unter anderem auch Bustransporte von Geflüchteten bis nach Sachsen organisiert. Die LVZ sprach mit Initiator Axel Steier über die private Hilfe, die aktuelle Lage im Grenzgebiet und den Ausblick auf die kommenden Wochen.

Herr Steier, wie sieht das Engagement von Mission Lifeline bisher konkret aus?

Wir haben eine Station in Nähe der ukrainischen Grenze in der Slowakei aufgebaut. Diese wird ja von hier im Vergleich zur polnischen noch eher selten angefahren. Die Grenzübergänge liegen dort auch nah beieinander, so dass wir alle gut erreichen können. Wir nehmen die Menschen auf und bringen sie an ihr Wunschziel. Wenn sie kein konkretes Ziel haben, fahren wir sie beispielsweise nach Görlitz, wo uns viele Unterkünfte angeboten wurden. Inzwischen sind bei uns Teams aus sehr vielen Städten engagiert, die uns beim Transport helfen – mit etwa hundert Fahrzeugen. Einige der Autos sind von uns angemietet worden, einige Teams haben ihre Fahrzeuge auch mitgebracht. Zudem werden wir ab Dienstag einen ersten Reisebus haben, den uns ein privates Unternehmen zur Verfügung gestellt hat. Dazu gibt es auch Betreuerinnen und Betreuer, die beispielsweise in Wien Geflüchtete in Empfang nehmen und ihnen dort weiterhelfen.

Im Austausch mit Auffanglagern vor Ort

Wie viele Menschen kommen denn aktuell über die Grenze?

Das sind bisher noch vergleichsweise wenige. Ich schätze, es sind 30 Personen pro Stunde, die über die slowakische Grenze einreisen. Viele begeben sich dann erst einmal in die Auffanglager vor Ort – mit denen wir im engen Austausch stehen und wo wir dann auch Personen weiterbringen. Wir rechnen mit einer Zunahme des Bedarfs, denn im Moment werden die meisten Menschen noch hinter der ukrainischen Grenze zurückgehalten und dürfen nicht ausreisen. Da stehen Tausende hinter dem Schlagbaum und warten. Die Abfertigung dauert einfach sehr lange.

Warum werden die Menschen zurückgehalten? Weil noch Männer aussortiert werden?

Nein, das passiert schon weit vorher an Checkpoints in der Ukraine. Warum es so lange dauert, ist nicht ganz klar. Jeder wird erst gestempelt und gescannt. Wer keinen Pass dabei hat, muss Formulare ausfüllen. Das dauert. Das wird sich aber sicher demnächst ändern, und dann muss mit einem wahren Ansturm gerechnet werden. Die Lage auf der ukrainischen Seite ist nach unseren Informationen katastrophal. Die Leute frieren drei Tage an der Grenze, ehe sie rüberkommen dürfen.

Große Flüchtlingswelle kommt erst noch

Wie ist die Hilfe auf der EU-Seite?

Es gibt sehr viele Organisationen und Privatleute, die an der Grenze warten, um zu helfen und die ankommenden Geflüchteten dort auch gut zu versorgen. Deshalb muss sich nun niemand auf den Weg machen. Bisher ist das alles vor Ort ziemlich gut organisiert. Die Frage ist allerdings: Wie läuft das, wenn es demnächst mehr Geflüchtete werden. Das wird in den nächsten Tagen passieren. Denn man kann die wartenden Menschen auf ukrainischer Seite ja nicht dort sterben lassen.

Woher kommen die Menschen, die einreisen? Aus dem umkämpften Kyiv, aus Lwiw?

Bisher sind die meisten Ankommenden noch aus dem direkten Umfeld der Grenzregion – vielleicht 100 Kilometer entfernt, aber nicht weiter. Die große Masse von Geflüchteten aus dem Landesinneren wird wohl erst noch kommen, da bin ich mir sicher.

Welche Hilfe brauchen Sie?

Personell sind wir inzwischen gut aufgestellt. Man kann natürlich auch noch fünf weitere Pkws losschicken, aber für das gleiche Geld ließe sich wohl auch ein Bus organisieren. Deshalb machen Geldspenden aktuell für uns tatsächlich am meisten Sinn – auch mit Blick auf die anstehende Welle. Das betrifft übrigens alle Organisationen, die vor Ort helfen. Die Slowakei ist auch kein Dritte-Welt-Land, dort braucht es für die Ankommenden eher keine Sachspenden. Diese wären in der Ukraine notwendiger, aber dort Hilfe hineinzubringen, ist aktuell nicht möglich. Wer das trotzdem machen möchte, sollte sich beispielsweise an die Initiative Heimatstern München wenden, die auf Sachspenden spezialisiert ist und gezielt aussucht, was gebraucht wird.

Wie sieht es mit Unterkünften aus?

Aus der ganzen Republik werden Wohnraumangebote geschickt. Allein im Landkreis Görlitz stehen 600 private Betten zur Verfügung, aber auch in Leipzig und Dresden gibt es über die Wohnungsbörsen sehr viele Angebote für Geflüchtete. Wir sind zudem mit Institutionen wie Behinderteneinrichtungen im Austausch, um gegebenenfalls auch unbegleitete Minderjährige unterbringen zu können. Die Frage ist, was passiert, wenn dann Hunderttausende mehr kommen. Die Züge sind schon jetzt überlastet. Aus meiner Sicht ist das logistisch dann auch nur mit einer Art Linienbetrieb zu schaffen – mit festen Routen. Das sind dann auch Kosten, die unter Umständen abzudecken sind. Wir sind deshalb natürlich froh über jede Geldspende.

