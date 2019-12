Dresden

Der Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe wird erneut Thema der Fernsehsendung „ Aktenzeichen XY...ungelöst“. In der Sendung am Mittwochabend, 20.15 Uhr, will ZDF-Moderator Rudi Cerne unter anderem den Tatort im Dresdner Residenzschloss zeigen und auf ein Hinweis-Portal verweisen, mit dem die Polizei nach den mutmaßlich vier Tätern fahndet.

Moderator Rudi Cerne berichtet am Mittwoch vom Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe. Quelle: Matthias Balk/dpa

Diese haben am Morgen des 25. November Juwelen von unschätzbarem Wert aus dem Historischen Grünen Gewölbe gestohlen. Eine Sonderkommission mit 20 Ermittlern fahndet nach den Dieben, hat aber bisher keine heiße Spur. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder dem Auffinden der gestohlenen Schmuckgegenstände führen, haben die Ermittler 500.000 Euro Belohnung ausgesetzt.

Von uh