Dresdner Professor: „Die Zwischenräume haben die DDR so erträglich gemacht“

Leipzig/Dresden

Groß geworden ist er mit den Digedags, dem Dorf-Konsum, der Harzquerbahn, Matchbox-Autos und Westfernsehen. Unbeschwerte Kindheit, taffe Lehrer und eine ansehnliche Karriere nach dem Fall der Mauer: Rainer Groh hat ein Buch über seine Zeit vor und nach der Wende geschrieben, das sich wohltuend von anderen im Erinnerungsjahr 30 nach dem Mauerfall abhebt.

Mal keines, das nur zeigt, wie jammervoll und ungerecht es im Arbeiter- und Bauernstaat zuging. Keines über Pieck, Ulbricht, Honecker, Bautzen II, Trabi, Ampelmännchen oder Zetti-Schokolade. Wer bei Google „ DDR“ eintippt, findet genau das in Hülle und Fülle.

Historiker stürzen sich auf Schattenseiten des „Forschungsgebietes DDR “

„In der Gesamtbetrachtung sehe ich die DDR weder als Kerker noch als Paradies“, schreibt der Autor, der sich als heutiger Professor für Mediengestaltung an der TU Dresden seiner Ausnahmesituation durchaus bewusst ist. Nicht viele seiner DDR-Generation hätten diese beruflichen Perspektiven gehabt – was bei denen nicht selten zum Verdammen oder Verklären der Historie führt.

Und auch Historiker stürzten sich meist auf die Schattenseiten des „abgeschlossenen Forschungsgebietes DDR“. Groh, der sich selbst als Frohnatur bezeichnet, reagiert allergisch auf Urteile von Leuten, „die nie nicht dabei waren. Die DDR mache ich lieber selber madig.“

"Vorwärts und nicht vergessen." Rainer Groh in einem ausgebrannten Bus in den 1980er Jahren: Quelle: privat

Die Zwischenräume schreibt er, hätten das Leben in der DDR erträglich gemacht. Da von denen aber kaum noch einer spricht, ist die Idee zum Buch entstanden. Was keine Autobiografie werden sollte und doch in weiten Teilen geworden ist.

„Uns reicht der Harz!“ lautete das Credo der Eltern

„ Weltall Erde Ich“ nennt der heute 63-Jährige seine Essay-Sammlung in Anlehnung an das zur Jugendweihe an jeden Teilnehmer überreichte Kompendium „ Weltall Erde Mensch“, das seine Eltern damals schnell entsorgt hätten. Die Mutter, Buchillustratorin für Zeitschriften-, Fachbuch- und Belletristik-Verlage, folgte ihrem Mann von Greifswald nach Nordhausen, wo Grohs Vater eine Stelle als Kunsterzieher an der EOS „ Wilhelm von Humboldt“ antrat. Quasi auf der Durchreise in Leipzig kam 1956 Rainer Groh auf die Welt.

Obwohl die Eltern vor 1961 die Chance hatten im Westen zu bleiben, wählten sie bewusst das andere Deutschland, wohl auch, weil der Vater seinem nach Stuttgart übergesiedelten Vater die Nähe zum Nazi-Regime nicht verzeihen konnte.

Folglich beklagten die Eltern zwar die eingeschränkte Redefreiheit, nicht aber die verwehrte Reisefreiheit. „Uns reicht der Harz!“, lautete ihr Credo und später auch das des Nachwuchses. Im Schlepptau der Eltern verbracht der Sohn große Teile der Kindheit wandernd, radelnd oder mit der Dampflok im schönen Harz. Zugfahren fasziniere ihn noch heute, eine Fahrerlaubnis hat er deshalb nie gemacht.

"Irgendwo und irgendwann probte ich im Bezirk Halle in der 1980er Jahren den Grenzdurchbruch. Die Praxis war komplizierter." Quelle: privat

Wo eben noch Radierungen trockneten, wurde Sauerbraten serviert

Geradezu liebevoll schildert Groh das Leben in der 2,5-Zimmer-Plattenwohnung in Nordhausen. Einer Theaterbühne gleich wechselten die Kulissen im 20 Quadratmeter großem Wohn-, Ess- und Arbeitszimmer. Wo eben noch frisch gedruckte Radierungen trockneten, wurde der Sauerbraten serviert. Danach standen die Verköstigten stundenlang Modell mit angelegten Verbänden – weil die Mutter ein Lehrbuch über Erste Hilfe zu illustrieren hatte. Nach dem Abendbrot korrigierte der Vater Schülerarbeiten.

Aufwachsend in einer Künstlerfamilie, verschlang Groh Werke über Malerei, Grafik, Fotografie, besuchte Museen wie andere Kneipen, ohne letzteres wirklich zu vernachlässigen, studierte die Alten wie die Neuen Meister und fing früh an zu malen. Vorwiegend Landschaften. Eine Leidenschaft, der er bis heute frönt.

Orang-Utan-Plastik ist heute nur noch im Depot des Bildermuseums zu bestaunen

Streitbar und zugleich lehrreich seine Auseinandersetzung mit abstrakter und realistischer Kunst. Grohs Aufzählung von fast vergessenen Künstlern macht Lust, mehr über diese zu erfahren. Man spürt, dass sein Herz für die Realisten schlägt und dass er mit aktueller Kunst nur selten etwas anfangen kann.

Entsprechend lautet sein Fazit: „Ein wenig traurig macht mich, dass die Kunst, die mir so viel bedeutet, der marktgängigen Kunst immer mehr Platz machen muss.“ Leider verstünden sich manche Museen heute als Verlängerung des Kunstmarktes, kritisiert der Professor. Zu dem, was er als Kind so sehr und oft bestaunt hat, zählt beispielsweise die Bronzeplastik eines Orang-Utan von August Gaul, die jetzt leider nur noch im Depot des Bildermuseums in Leipzig zu finden ist – ein Schicksal, das sie mit vielen anderen in den Archiven verstaubenden Werken teilt.

Nach einem Studium an der TH Ilmenau zog es den Ingenieur für Gerätetechnik nach Halle, wo sich ein Studium für Industrial Design an der Burg Giebichenstein anschloss. So grau die Fassaden, so krankmachend der Chemiemief, der von Buna in die Saalestadt wehte, gemischt mit dem Rauch unzähliger Kohleöfen – die Stadt mit ihren verwinkelten Gassen, ihren vom Krieg verschonten Häusern bot eine wunderbare Kulisse für angehende Künstler und eroberte irgendwie auch das Herz des Autors.

Mit dem Krug in die Kneipe, um Bier zu holen

Eine der heutigen Szenekneipen diente ihm in den 1980er Jahren als Wohnung. Für zwölf Ost-Mark mietete er den Verkaufsraum einer stillgelegten Fleischerei als Werkstatt dazu. In Schlappen, Fleischerhemd und Schlumperhosen zog der Burg-Student und spätere diplomierte Formgestalter selbst zu fortgeschrittener Stunde noch los, wenn sich der heimische Biervorrat dem Ende neigte.

In Kneipen mit Namen wie Gosenschänke, Paddlerheim, Mehlhose oder Sargdeckel wurde der mitgeführte Krug aufgefüllt. Mitunter fischte die Dame hinterm Tresen noch ein Solei aus dem Glas mit Salzlake, das damals noch Usus in manchen Kneipen war.

Das Buch ist voll von diesen lebendigen Geschichten, die einen Einblick in die DDR-Zeit liefern. Etwa die, als Burgstudenten eine der durch Halle rumpelnden Straßenbahnen mit Farbe, Leim und Papier in eine New Yorker U-Bahn verwandeln, was die örtliche Volkspolizei gar nicht witzig findet und die Sache der Hochschulleitung meldet.

„Was mich damals sehr verstört hat, erwies sich später als überaus nützlich“

Oder die über seine Begegnung mit der Polizei: Eine ganze Nacht in der Zelle. Komplett ausziehen. Leibesvisitation und Durchsuchung aller Körperöffnungen. Dabei wollte er nur bei Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern – rund 40 Kilometer von der ehemaligen Staatsgrenze zur BRD entfernt – Hünengräber aufsuchen, eines seiner vielen Hobbys. Doch die Transportpolizei, kurz TraPo genannt, hielt ihn für einen Republikflüchtling, holte ihn aus dem Zug und die Stasi dazu.

„Was mich damals sehr verstört hat, erwies sich später als überaus nützlich“, sagt der Autor. Denn wann immer irgendeine Parteileitung meinte, ihn für die SED werben zu müssen, zog er die Karte Grevesmühlen. Nein, eine „so verantwortungsvolle Aufgabe“ erfordere einen ganz anderen Menschen als ihn. Das Ganze wird abgerundet durch ein sehr spezielles Sittenbild: Groh nennt es „Asche zu Asche“. Kenner der alten Zeit ahnen, dass es hier um den Wehrdienst geht. Wer den Film „NVA“ gesehen hat, kann sich auf guten Stoff für ein Sequel freuen.

Von Milchfrauen, Gaslaternenanzündern und Wäscherollen

Da nicht alle Leser – insbesondere die jüngeren und die aus den alten Bundesländern – mit jedem Begriff etwas anfangen können, fügt Groh ein umfassendes Stichwortverzeichnis hinzu. Zu Recht, wer weiß schon noch etwas anzufangen mit Milchfrauen (sie füllten Milch aus großen Kübeln in die mitgebrachte Milchkanne) oder Gaslaternenanzünder, die in vielen Städten noch bis Anfang der 1980er Jahre für Licht in den Straßen sorgten.

Erklärt werden auch Letscho, Polylux, Pferdeäpfelsammler, Wäscherollen, Ikarus-Busse, Pawel Kortschagin, „Vier Panzersoldaten und ein Hund“, GUM, EOS, T-34, Blockparteien oder Eismänner.

Dazu kommen dann noch einige „Zwischenspiele“, in denen er kleine Listen aufmacht mit Dingen von damals, die ihm heute fehlen, wie „echte Brötchen“ und Tomaten, Nebenbahnhöfe mit Kneipen, wo es Brühe, Bockwurst und Rouladen gab. Das Bierholen in Krügen oder gar Eimern – wie kann es anders sein - steht ebenfalls auf diesen Listen.

Blick entspannt nach Westen und Osten richten

Der Autor schafft es in Bildern, Episoden und Zitaten eine Welt zu erklären ohne zu verklären. Macht nebenbei Lust auf Goethe und Eichendorff, Solschenizyn und Loest, Laotse und Kant.

Zum Schluss resümiert der Professor, dass sein auf den ersten Blick unspektakulärer Pfad durch die Zwischenräume der DDR, der weder nach Bautzen II noch in eine Parteihochschule führte, die Basis seiner Laufbahn nach der Wende war. Seit den glücklichen Tagen im November ’89 kann er nun den Blick entspannt nach Westen und Osten richten – und er kann vergleichen! Entsprechend erwarten den Leser auch Kommentare zur aktuellen Lage – oft mit einem ironischen Grundton.

Über das Buch „Weltall Erde Ich“ Autor: Rainer Groh Thelem-Verlag ISBN-13: 9783959084956 Bestellnummer: 9400308 Preis: 16.80 Euro

Von Andreas Dunte