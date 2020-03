Dresdner Seenotretter organisieren Luftbrücke zwischen Lesbos und Berlin

Dresden

Nach Ankündigung von Berlins Innensenator Dirk Behrendt (Grüne), bis zu 1500 Geflüchtete von der Insel Lesbos in die Bundeshauptstadt zu holen, organisiert die Dresdner Initiative Mission Lifeline laut eigener Angaben nun eine Art Luftbrücke zwischen der griechischen Insel und Deutschland. Mit Spendengeldern seien bereits zwei Flüge finanziert worden, teilte Lifeline-Gründer Axel Steier am Dienstag mit.

„Wir bauen jetzt eine Luftbrücke mit Hilfe der Zivilgesellschaft, die wir weiter um Spenden bitten. Die Berliner Luftbrücke 1948/1949 rettete den Westteil der Stadt. Nun rettet die vereinte Stadt gemeinsam mit vielen Bürgern in ganz Deutschland die Menschen aus den Elendslagern. Das ist ein wahres Zeichen gelebter Demokratie und Menschlichkeit!“, so der Dresdner. Der erste Flug sei bereits Anfang März innerhalb weniger Tage durch Spenden finanziert gewesen.

Praktisch würden die Flüge über eine Chartergesellschaft abgewickelt. „Wenn die Berliner Justizverwaltung ihr Go gibt, brauchen wir vielleicht noch einen Tag, um alles zu organisieren und dann geht es los“, so Steier gegenüber der LVZ. Er geht davon aus, dass mit Blick auf den Flughafen vor Ort bis zu 150 Geflüchtete pro Transfer ausgeflogen werden können.

Behrendt : Eine Frage von Stunden

Berlins Innensenator Behrendt hatte die Bundesregierung am Montag aufgefordert, ihre Beschlüsse vom 9. März umzusetzen und Menschen aus dem Flüchtlingslager in Moria ( Lesbos) aufzunehmen. „Wenn nicht sehr schnell auf Bundesebene etwas passiert – und das ist für mich eher eine Frage von Stunden als von Tagen – dann ist Berlin auch bereit, zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen eigene Schritte zu gehen und Menschen aus Lesbos auszufliegen“, so Behrendt im Interview mit dem Tagesspiegel.

Jeder einzelne Mensch, der rausgeholt werden kann, sei wichtig und richtig. „Es ist schon sehr begründungsbedürftig, warum es dem Bund in der Coronakrise binnen weniger Tage gelingt, mehr als 170.000 Urlauber aus allen Teilen der Welt heimzufliegen und es zugleich nicht gelingt, die Geflüchteten auf Lesbos aus ihrer unerträglichen Situation zu befreien und nach Deutschland zu holen“, sagte der Grünen-Politiker.

Seit April 2016 plant der Dresdner Verein „Mission Lifeline“ Rettungsmissionen für in Seenot geratene Flüchtlinge im Mittelmeer. Ab September 2017 war ein ehemaliges Fischereischiff unter dem Namen „Lifeline“ mit Kapitän Claus-Peter Reisch im Einsatz im Mittelmeer, dass im Mai 2018 nach einer Rettungsmission auf Malta festgesetzt wurde. Auch ein zweites Boot wurden nach einer solchen Mission in Italien festgehalten. Inzwischen rüstet der Verein eine drittes Schiff auf, um damit demnächst wieder in See stechen zu können.

