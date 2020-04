Dresden

Gegen einen 50-jährigen Kampfsporttrainer aus Dresden ist am Dienstag Anklage wegen des sexuellen Missbrauchs an Kindern erhoben worden. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte, soll sich der Mann in Ausnutzung seiner Tätigkeit als Jugendtrainer zwischen Oktober 2012 und Februar 2019 in insgesamt 60 Fällen des sexuellen und schweren sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben. Zehn Kinder und Jugendliche wurden dabei laut Ermittlungen der Anklage zum Teil mehrfach von ihm misshandelt.

Der Beschuldigte befindet sich seit Ende Oktober 2019 in Untersuchungshaft und verweigert bisher eine Aussage. Einen Termin, wann die Hauptverhandlung am Dresdner Landgericht beginnen kann, gibt es bisher allerdings noch nicht.

Um die Aufklärung der Missbrauchsfälle zu beschleunigen, hatte die Polizeidirektion der Landeshauptstadt im vergangenen Herbst eine eigenständige Ermittlungsgruppe „Tatami“ ins Leben gerufen, in der erfahrene Beamten in der Bearbeitung von Sexualstraftaten zusammen gezogen wurden.

