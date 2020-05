Dresdner Wirtschaftsforscher bezweifelt Übersterblichkeit durch Corona

Dresden

In Sachsen sind bisher 187 Menschen in Folge einer Corona-Infektion gestorben, deutschlandweit insgesamt 7395 (Stand: 10. Mai). Das Robert-Koch-Institut ( RKI) in Berlin hält darüber hinaus noch mehr Sterbefälle in Zusammenhang mit dem Virus für möglich. Ende April sagte RKI- Präsident Lothar Wieler: „Wir gehen eigentlich davon aus, dass mehr Menschen an dem Virus gestorben sind, als eigentlich gemeldet.“ Belastbare Zahlen gebe es dafür noch nicht, aber man beobachte, dass die Übersterblichkeit steige.

Das Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) in Dresden hat sich die Daten inzwischen ebenfalls angesehen und kommt für Sachsen nicht zum Schluss, es gebe in Folge von Corona eine sogenannte Übersterblichkeit. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen im Vergleich zum Durchschnitt zusätzlich gestorben sind. Dazu betrachtet man jeweils bestimmte Zeiträume – wie ausgewählte Monate in früheren Jahren. „Es geht somit um eine erhöhte Sterberate“, erklärt ifo-Vizechef Joachim Ragnitz.

Bis Anfang April 34 Todesfälle

„Eine gehäufte Anzahl von Todesfällen aufgrund der Corona-Pandemie ist in Sachsen bislang nicht festzustellen“, so der Professor. Jedenfalls gelte dies für den Zeitraum bis 5. April 2020. Das ist das aktuellste Datum, zu dem entsprechende Statistiken vorliegen. „Bis dahin waren in Sachsen aber auch nur 34 Todesfälle von Corona-Infizierten zu verzeichnen, so dass dieser Befund auch nicht wirklich überraschend kommt.“

In den Vorjahren (2016-2019) waren bis Anfang April im Durchschnitt 16.588 Personen in Sachsen gestorben – in den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es 15.918 Verstorbene. „Die hieran gemessen geringe Zahl an Todesfällen von Personen, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde‚ deutet darauf hin, dass eine Übersterblichkeit auch am aktuellen Rand nicht vorliegt“, so der ifo-Wissenschaftler.

Einen Zusammenhang zu den vielfältigen Schutzmaßnahmen könne man daraus aber nicht ableiten, denn die im Untersuchungszeitraum festgestellten Todesfälle dürften sich zu einer Zeit infiziert haben, als dieses Regeln noch gar nicht galten.

Vergleich mit Influenzawelle 2018

Auch wenn man sich die Zahl der gemeldeten Toten pro Woche anschaut, sei bis zum 5. April kein Anstieg in Sachsen zu beobachten. In der ersten Kalenderwoche (KW) dieses Jahres verzeichnete Sachsen 1135 Todesfälle, in der 14 KW waren es 1125. Im Jahr 2018, als Deutschland von einer starken Influenzawelle heimgesucht wurde, gab es sachsenweit in der 14 KW 1230 Tote. Zu diesem Zeitpunkt ebbte die Welle bereits ab.

In der gesamten Bundesrepublik sind von Januar bis März 2020 pro Tag zwischen 2600 und 2800 Menschen gestorben. Während sich nach Auswertung des Statistischen Bundesamtes in den ersten Monaten des Jahres keine besondere Übersterblichkeit zeigt, nimmt dieser Wert seit der letzten Märzwoche leicht zu.Das Amt teilt dazu mit: „Da die Grippewelle 2020 seit Mitte März als beendet gilt“, und damit die Zahl der Todesfälle wie in früheren Jahren eigentlich sinken müsste so, „ist es naheliegend, dass diese vergleichsweise hohen Werte in einem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen.“ Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzt. Da schwer erkrankte Corona-Patienten mehrere Wochen auf der Intensivstation liegen, dürften sich auch entsprechenden Todesfälle erst relativ spät in den Statistiken zeigen.

Von Zahlen wie zur Influenzawelle 2018 ist Deutschland aber weit entfernt, sagt Ragnitz. Damals schätzte das RKI, dass bundesweit 25.100 Menschen an der Grippe verstorben sind. Das RKI verglich dazu die Daten zur Übersterblichkeit.

