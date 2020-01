Porträt eines Aussteigers: Wer ist der „Jesus von Nerchau“?

Nerchau

Wenn in Nerchau von oder über Jesus gesprochen wird, weiß jeder, dass von Pascal Wiatrowski die Rede ist. Dieser Spitzname wird dem 39-Jährigen aufgrund seines Aussehens und Habitus angedichtet. Aber als Heiliger wird er nicht gesehen. „Ich kenne viele Menschen in Nerchau, die mir zur Seite stehen und das, was ich beispielsweise gerade mit der alten BHG in Angriff genommen habe, unterstützen“, sagt Wiatrowski und erklärt, dass ihm das Gebäude der früheren Bäuerlichen Handelsgesellschaft (BHG) gehört und darin ein Jugendzentrum entstehen soll. „Da gibt es aber auch einige wenige, die mit mir ein Problem haben und hinter vorgehaltener Hand über mich herziehen. Warum und über was auch immer, ich gebe nichts aufs Gerede der Leute.“

Polizei beschlagnahmt Cannabispflanzen bei Wiatrowski

Dabei lieferte Wiatrowski selbst seinen Kritikern vor einigen Wochen Zündstoff. Ende Oktober 2019 geriet ein Polizeieinsatz auf seinem Grundstück in die Schlagzeilen. Schnell hatte es sich in der Kleinstadt herumgesprochen, dass die Polizei den illegalen Anbau von Cannabis aufdeckt hatte. Während Wiatrowski von einer „geringen Menge“ sprach, konkret 30 Pflanzen, wird das von der Polizei anders bewertet. „Wir haben zwei kultivierte Pflanzen vorgefunden und eine bereits getrocknete Menge, da die Ernte schon durch war. Deshalb können wir zur Pflanzenanzahl nichts genaueres sagen“, ließ Alexander Bertram von der Polizeidirektion auf LVZ-Nachfrage wissen. „Aber insgesamt“, so fasste er zusammen, „ist es eine nicht unerhebliche Menge gewesen.“

Ende Oktober parkten Polizeiautos in Nerchau vor dem Haus von Pascal Wiatrowski, wo der illegale Anbau von Cannabis entdeckt wird. Quelle: Frank Schmidt

Nerchauer verteidigt medizinische Indikation für Drogen

Für Wiatrowski geht es aber weniger um die Menge, als vielmehr um sein „Recht auf den Besitz dieser Droge“, wie er es formulierte. „Das geht zwar niemand etwas an, aber ich bin Schmerzpatient und muss Cannabis als Medizin konsumieren“, verteidigte er die Zucht und belegte die Therapie mit einer schriftlich fixierten ärztlichen Dosierungsanleitung. Den Stoff dafür müsse er mittels Rezept in der Apotheke erwerben. „Aber die Kosten sind für mich unerschwinglich“, rechtfertigte er den Eigenanbau der Droge.

Der Eigenanbau sei für ihn eine Philosophie, autark als „Selbstversorger“ zu leben. „Ich brauche zum Leben nicht viel Geld.“ Das wenige, was er brauche, bekomme er nicht vom Staat. „ Hartz IV lehne ich ab, das sollen Menschen bekommen, die wirklich nicht für sich sorgen können“, stellte Wiatrowski klar. Einem sozialversicherungspflichtigen Job gehe er aktuell nicht nach. „Ich pflege hauptsächlich Familienmitglieder, gehe trotzdem jeden Tag einer festen Arbeit nach, siehe BHG.“ Hinreichend bekannt ist im Ort, dass Wiatrowski nahe der alten BHG Hängebauchschweine hält. „Diese Tierhaltung ist für mich keine Einnahmequelle im klassischen Sinn, sondern sichert meine Ernährung“, sagte er.

Das eigentliche Problem des Nerchauers ist aber ganz anderer Natur. Denn der Drogenfund sei „nur ein Zufallsfund“ gewesen, erklärt er. „Die Polizei kam eigentlich, um meinen siebenjährigen Sohn abzuholen. Der sollte schon vier Tage zuvor bei seiner Mutter in Leipzig sein, wollte aber nicht zu ihr. Der Junge hatte Angst, weil er nicht nur einmal von ihr schwer verletzt wurde“, ließ Wiatrowski aufhorchen. „Und das wollte ich mit dem Jugendamt klären. Aber im Amt hat sich keiner für die von dem Jungen geäußerten Ängste interessiert, stattdessen wurde ohne Vorankündigung die Polizeimacht eingeschaltet“, so Wiatrowski zur Situation im Oktober.

Vater kämpft um siebenjährigen Sohn

Pascal Wiatrowski hat das Dokument zur Hand, auf dem die ärztliche Dosierungsanweisung für das Cannabis bescheinigt wird. Quelle: Frank Schmidt

Dazu stellt er klar. „Weder die Mutter des Jungen, von der ich getrennt lebe, noch ich als Vater haben das Sorgerecht. Das hatte das Jugendamt Leipzig im Eilverfahren und ohne Anhörung an sich gerissen“, klagte der Vater. Was unglaublich klingen mag, denn Wiatrowski sei nach eigenem Bekunden ausgebildeter Pädagoge und habe viele Jahre als Tagesvater gearbeitet und somit fremde Kinder betreut. Wie es dazu kommen konnte, dass er dennoch das Sorgerecht verlor? „In diesem Konflikt hatte die Mutter gelogen, dass sich die Balken biegen. Und keiner vom Amt hat das sinnvoll hinterfragt“, erklärte Wiatrowski die Situation aus seiner Sicht. Unter diesen Umständen tobe der Sorgerechtsstreit seit Geburt des Kindes und beschäftige laut Wiatrowski über die zuständigen Ämter hinaus auch den Familiensenat am Oberlandgericht Dresden. Auf LVZ-Anfrage lehnte das zuständige Jugendamt in Leipzig mit Verweis auf den Datenschutz eine Stellungnahme ab.

Sorgerechtsfall beschäftigt Anwälte und Gerichte

Indes zeigte sich Wiatrowskis Anwalt mit Zustimmung seines Klienten offener und gab gegenüber LVZ den Schriftverkehr frei, der den jahrelangen Streit widerspiegelt. Darin ist unter anderem notiert, dass der Junge, so wörtlich, „immer wieder den Aggressionen seiner genervten Mutter ausgesetzt ist“. Wiatrowski sprach deshalb von „körperlichen und seelischen Kindesmisshandlungen“, sodass laut Anwaltsschreiben eine „Kindeswohlgefährdung in Betracht zu ziehen ist“. Grund sei „die Überforderung der Kindsmutter“, so der Anwalt.

Abschließend räumt Wiatrowski ein, „dass ich ganz sicher nicht immer alles richtig gemacht habe“. Doch er wehre sich vehement dagegen, nur über sein Erscheinungsbild beurteilt zu werden, was seiner Meinung nach ebenfalls zur „Benachteiligung mit Bezug auf das Sorgerecht für meinen Jungen“ geführt habe.

Von Frank Schmidt