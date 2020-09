Drogenkurier in Oschatz gestoppt: Angeklagter steht in Halle vor Gericht

Oschatz

Das Landgericht Halle hat die Verhandlungen im Falle eines 30-jährigen Drogentäters begonnen. Dem Tatverdächtigen wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Er soll bei einer Polizeikontrolle in Oschatz im März 2020 Marihuana, Kokain und Ecstasy in einem VW-Bus mit sich geführt haben. Das Strafverfahren wird vom Landgericht Halle geleitet, da der Verdächtige zeitgleich in seinem Wohnhaus in Weißenfels zehn Kilogramm Marihuana gelagert haben soll. Der Mann soll beabsichtigt haben, die verbotenen Substanzen zu verkaufen.

Die erste Verhandlung erfolgte am 1. September, der Angeklagte selbst hat bislang keine Stellung zu den Vorwürfen bezogen. Eine Sprecherin des Gerichts teilte auf Anfrage der Oschatzer Allgemeinen mit, dass am 8. September mit einer Urteilsverkündung zu rechnen sei. Bei einer Verurteilung droht dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.

Von Florian Reinke