Leipzig

Katzenfutter für Kater Primus, passende Klingen für den Nassrasierer, Nachfüllpatronen für den Wassersprudler. Im Drogeriemarkt um die Ecke gibt es das alles. Und wird rege gekauft, wie die Bilanz von Deutschlands größter Drogeriemarktkette dm zeigt.

Der Umsatz kletterte im Vorjahr um 6,5 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Enthalten ist darin auch das nicht zuletzt wegen Corona gewachsene Online-Geschäft. Der Drogist verschickt täglich rund 20.000 Pakete.

Weniger Kunden kauften in Corona-Zeiten mehr ein

In Sachsen legten die Erlöse – ohne das Online-Geschäft – um 5,4 Prozent auf 268 Millionen Euro zu. „Dabei sind rund zehn Prozent weniger Kunden in die Geschäfte gekommen. Allerdings legten dieser mehr in den Einkaufskorb“, wie Gebietsleiter Gert Moßler sagt. „Das Geschäft in der Fläche läuft gut“, so sein Fazit. Deshalb baue man das Filialnetz auch weiter aus.

Im alten Geschäftsjahr (bis Ende September) investierte dm drei Millionen Euro in die Eröffnung von vier neuen Märkten: zwei in Dresden und je einer in Borna und Radeberg. Drei weitere Filialen wurden umgebaut. In diesem Geschäftsjahr nimmt man vier Millionen in die Hand für vier neue Märkte in Bischofswerda, Leisnig, Zwickau und Lauter. Zwei Filialen in Leipzig werden modernisiert.

Zahl der Festangestellten und Lehrlinge in Sachsen steigt

Eine Filiale wird aber auch geschlossen. Weil er nicht wirtschaftlich war, schließt die Kette den Standort in Meißen. Entlassen werde niemand. Die Beschäftigten könnten in anderen Einrichtungen arbeiten. Mit insgesamt 70 Filialen (Vorjahr: 66) sei dm in Sachsen vertreten. Die Zahl der Beschäftigten ist auf 1111 Festangestellten (vorher 1029) gewachsen – die der Lehrlinge stieg um vier auf insgesamt 141. Dass man selber ausbilde, werde man beibehalten.

Generell sei es schwierig, Nachwuchs zu finden. „Von Vorteil ist für uns, dass wir bei verschiedenen Rankings unter den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland landen“, so Moßler.

Schnelltestzentren in Zelten sind im Winter ein Problem

Ob dm wieder Schnelltestzentren einrichtet, ist noch offen. Auf Initiative von Firmenchef Christoph Werner wurden von März bis September kostenlose Schnelltest-Zentren betrieben. Bundesweit waren es rund 500, 25 davon in Sachsen. Da das Testen nur draußen erlaubt ist, nicht in den Märkten selbst, richtete dm Zelte ein. Eine Neuauflage hänge nicht nur von politischen Entscheidungen ab, wie Werner in Karlsruhe sagte. Sondern auch vom Wetter. Im Winter sei das Testen in Zentren schwer zu bewerkstelligen.

Neben Click&Collect sowie dem Direktversand will die Drogeriekette die Express-Lieferungen per Lastenrad ausweiten. Zunächst startet dazu ein Pilot-Projekt in Karlsruhe. Berlin und München sollen folgen. Wenn es sich dort rechnet, dann könnten Dresden und Leipzig schnell folgen, heißt es.

Die Drogerie-Kette verspricht hier eine Lieferung am gleichen Tag, solange es sich um einen Werktag handelt und die Bestellung vor 16 Uhr eintrifft. Lieferanten sollen die auf der Homepage oder der dm-App bestellte Ware zwischen 18 und 21 Uhr in die Wohnung der Kunden bringen.

Von Andreas Dunte