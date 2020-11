Drohendes Böllerverbot – Branche bangt ums Überleben

Eitdorf/Freiberg/Ratingen

Silvester ohne Böllerei, um in der Corona-Pandemie den Krankenhäusern keine zusätzlichen Patienten zuzuführen: Wenngleich es für die Freunde von Funken sprühenden Raketen und sonstigen Knallern wohl noch irgendwie verschmerzbar sein dürfte, den Start ins neue Jahr etwas ruhiger anzugehen – die Hersteller der Pyrotechnik trifft das mögliche Verbot und Einschränkungen privaten Feuerwerks regelrecht ins Mark.

„Das hätte dramatische Konsequenzen für unser Unternehmen und die gesamte Branche“, schlägt Andreas Kritzler Alarm. Der stellvertretende Sprecher der Firma Weco Pyrotechnische Fabrik in Eitdorf/Sieg blickt dabei auch mit Sorge nach Freiberg. In der sächsischen Stadt unterhält Weco ein Werk mit 150 Beschäftigten. Insgesamt gehören zum Unternehmen an drei Standorten 400 Mitarbeiter. Deren Jobs seien ohne Silvester-Geschäft akut in Gefahr. Immerhin steuere dies rund 95 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

3000 Arbeitsplätze betroffen

Die „verheerenden Folgen“ eines derzeit diskutierten Verbots des Silvester-Feuerwerks, so der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) in Ratingen, könnte der gesamten Branche den Boden unter den Füßen wegreißen. Dessen Geschäftsführer Klaus Gotzen meint: „Wir machen mehr als 90 Prozent des Jahresumsatzes an den letzten drei Tagen rund um Silvester.“ Falle dies weg, drohe der Feuerwerks-Industrie das Aus. Bis zu 3000 Arbeitsplätze seien bundesweit davon betroffen.

Welche Folgen ein Feuerwerks-Stopps mit sich bringe, beschreibt Kritzler im Detail: „Insgesamt warten an unseren deutschlandweit rund 30 Lagerstandorten knapp 130.000 Paletten darauf, an den deutschen Handel ausgeliefert zu werden. In Summe beliefern wir 20.000 Verkaufsstellen. Der komplette Bedarf für die Saison 2020 ist produziert und importiert. Ein Verbot würde daher vermutlich zur Insolvenz unseres Unternehmens und auf Gesamtebene zu einem dauerhaften Wegfall der gesamten pyrotechnischen Branche in Deutschland führen.“ Zugleich würden die Auswirkungen noch viel breitere Kreise ziehen. Kritzler: „Auch mit Blick nach China hätte dies weitreichende Konsequenzen und würde vermutlich zu einem vollständigen Wegfall der Produktionskapazitäten für den deutschen Markt vor Ort führen.“ Die Beschaffung von legalen und sicheren Feuerwerkskörpern ist nach Ansicht des Weco-Sprechers dann nicht mehr möglich.

Und noch einen Aspekt bringt er ins Spiel: Da in diesem Jahr „bekanntermaßen und verständlicherweise keine Großveranstaltungen mit Großfeuerwerken und/oder Bühnenpyrotechnik stattfinden konnten“, seien hier dem Unternehmen ebenfalls Einnahmen komplett weggebrochen. „Durch die starke Fokussierung aufs Endverbraucherfeuerwerk sind wir bis hierhin jedoch gut durch die pandemiebedingte Krise gekommen. Anders sieht es nun vor dem Hintergrund der Verbotsdiskussionen aus“, betont der Sprecher und fügt hinzu: „Sowohl in Eitorf als auch in Freiberg gehören wir zu den größten Arbeitgebern in der Region.“

Gotzen machte die Gefahr für die Branche auch an den Warenbeständen fest, die im Falle eines Verbots nicht verkauft würden. „Im Gegensatz zu anderen Branchen hätten wir also ein Jahr lang nichts zu tun. Das kann sich keiner leisten.“ Zudem seien etliche Lieferverträge mit Firmen bereits vor der Corona-Krise abgeschlossen und vorfinanziert worden, weshalb der pyrotechnischen Industrie der finanzielle Kollaps drohe.

Umfassende Staatshilfen nötig

„Bisher sind wir an allen Standorten gut durch diese Corona-Krise gekommen“, sagt Kritzler. In den Weco-Werken habe es nur äußerst wenige positive Corona-Fälle gegeben. „Unsere Produktions- sowie Logistikprozesse konnten daher ohne Unterbrechung erfolgen.“ Ein erfolgreiches Silvestergeschäft ist „für uns eminent wichtig und die Voraussetzung für das weitere Fortbestehen unseres Unternehmens.“ Er erwarte 2020 einen zum Vorjahr in etwa gleichbleibenden Branchenumsatz. Die Lage sei für die Firmen „sehr bedrohlich“, so Gotzen. „Wir müssen dringend darüber sprechen, ob ein Totalverbot von Feuerwerk wirklich sinnvoll ist. Käme es wirklich so, bräuchte es umfassende Staatshilfen – damit es in den kommenden Jahren überhaupt noch Feuerwerk in Deutschland gibt.“

Der frühere traditionsreiche Hersteller von Silvester-Feuerwerk in Silberhütte (Harz), der seit einigen Jahren zum Rheinmetall-Konzern gehört, produziert nichts mehr für den Bereich der zivilen Feuerwerkerei. Von dort kommen ausschließlich pyrotechnische Produkte für den polizeilichen und militärischen Bereich, sogenannte Effektmunition – etwa Leucht-, Blend- oder Nebelgranaten.

Von Ulrich Langer