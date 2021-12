Drohnen-Alarm: Flughafen Leipzig/Halle bundesweit am stärksten betroffen

Leipzig

Noch immer ist der Flugverkehr durch Corona stark eingeschränkt. Dennoch gibt es in diesem Jahr im deutschen Luftraum bereits mehr Zwischenfälle mit Drohnen als im gesamten Vorkrisenjahr 2019. Man verfolge die Entwicklung mit Sorge, heißt es bei der Deutschen Flugsicherung (DFS). Drohnen im Luftraum seien für Flugzeuge eine Gefahr. Die unbemannten Fluggeräte können mit startenden oder landenden Maschinen kollidieren. Zudem lenken sie Lotsen und Piloten ab.

Die in Langen bei Frankfurt/Main beheimatete DFS registrierte in den ersten elf Monaten bereits 127 Behinderungen des Flugverkehrs. 2020 waren es insgesamt 92 Zwischenfälle. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte es 125 Drohnenalarme gegeben. Den Rekord markiert weiterhin das Jahr 2018 mit 158 Zwischenfällen.

In Leipzig/Halle allein 15 Vorfälle in nur drei Wochen

Mit 16 Vorkommnissen führt erstmals der Flughafen Leipzig/Halle die Negativliste an, gefolgt von Frankfurt/Main (14), Köln/Bonn (12) und Hamburg (10). In Dresden gab es in diesem Jahr bisher einen Vorfall.

Von den 16 Sichtungen am Flughafen Leipzig/Halle fanden allein 15 in der Zeit eines Klimacamps in Halle statt, teilt die DFS mit. „Inwiefern sie aber mit dem Klimacamp tatsächlich im Zusammenhang stehen, wissen wir nicht“, sagt ein DFS-Sprecher auf LVZ-Nachfrage. Vier Vorfälle habe es Ende August und elf Anfang September gegeben. In der Saalestadt hatten sich in der Zeit Aktivisten zum dreiwöchigen „Klimacamp Ost“ getroffen.

DFS informiert Bundespolizei oder Landespolizei

Die Flugsicherung geht bereits bei Sichtung einer Drohne davon aus, dass der reguläre Flugverkehr behindert wird, weil Lotsen und Piloten abgelenkt werden könnten. Die meisten Fälle melden die Piloten selbst. Per Sprechfunk geben sie den Ort der Sichtung an die Flugsicherung weiter, die umgehend die zuständigen Behörden informiert. Bei Vorfällen auf dem Flughafengelände sei das die Bundespolizei und im Umfeld des Flughafens die Landespolizei.

In Deutschland sind Drohnenflüge in der Nähe von Start- und Landebereichen von Flughäfen verboten – es muss mindestens ein Abstand von 1,5 Kilometer eingehalten werden. Drohnenflüge an Flughäfen werden strafrechtlich verfolgt. Sie gelten als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und werden mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren geahndet.

Drohnen führten zur Sperrung des Flugverkehrs

Es gibt mehrere Beispiele, dass Drohnen in Flughafennähe erhebliche Unruhe stiften können. So musste der größte deutsche Flughafen in Frankfurt/Main Anfang 2020 bei zwei Zwischenfällen aus Sicherheitsgründen für insgesamt viereinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Hier gab es auch Hinweise auf eine gezielte Störaktion, was zu einem Strafverfahren gegen Unbekannt führte. Bereits im Mai 2019 mussten zahlreiche Maschinen, die in Frankfurt/Main landen wollten, auf andere Flughäfen umgeleitet werden, weil ein unbemanntes Fluggerät mit einem Durchmesser von rund 1,50 Metern gesichtet worden war.

Zahl der Drohnennutzung hat sich in Corona-Zeiten erhöht

Ein möglicher Grund für den Anstieg der Drohnen-Zwischenfälle könnte der Boom bei der Nutzung der unbemannten Flugobjekte sein. Davon geht Andreas Dunsch, Mitgründer und Chef von FlyNex aus. Das Leipziger Drohnensoftware-Unternehmen hat festgestellt, dass besonders im ersten Halbjahr 2021 eine Zunahme an Drohnenstarts zu verzeichnen war. Im März betrug das Plus 154 Prozent, im April 102 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Diese Zahlen stammen aus unserer Map2Fly, die mit rund 100.000 Nutzern führende Drohnen-Karte und Plattform für Drohnen-Flüge in Deutschland“, sagt Dunsch. „Diese Daten bilden natürlich nicht die absolute Gesamtheit Deutschlands ab, doch im Verhältnis zu den rund 430.000 Drohnen, die es in Deutschland derzeit insgesamt gibt, sind diese Daten entsprechend aussagekräftig.“

DFlyNex-Chef rechnet für 2022 mit weiterer Beeinträchtigung

Die Verkaufszahlen von Hobbydrohnen würden steigen, so Dunsch weiter. „Das führt zu einer größeren Anzahl an Aufstiegen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit von Verstößen erhöht.“ Direkt hinzu komme, dass die neue EU-Drohnenverordnung, die zu Mitte 2021 in Kraft getreten ist, „für viele private Anwender, aber auch für Unternehmen, in seiner Komplexität nicht einfach zu erfassen und anzuwenden“ sei, so der Leipziger Unternehmer. Die Grundfrage lautet hier: Drohnenpiloten verstünden die Regeln, wann wo mit welchem Gerät unter welchen Voraussetzungen geflogen werden darf, zwar immer besser, aber dennoch passierten aus Unwissenheit immer wieder Verstöße. Er gehe deshalb davon aus, „dass uns die Themen Luftraumsicherheit und Luftraum-Bewusstsein in der unbemannten Luftfahrt mindestens noch im nächsten Jahr begleiten werden“.

Von Andreas Dunte