Drohnen für die Feuerwehr in Nordsachsen 

Torgau

In Nordsachsen kann die Feuerwehr in Zukunft zwei Drohnen einsetzen. Die „Multicopter“ genannten Fluggeräte sollen unter anderem bei der Bekämpfung von Wald- und Feldbränden helfen, wie das Landratsamt in Torgau am Montag mitteilte.

Die Einsatzkräfte bekommen demnach einen besseren Überblick aus der Luft. Wärmebildkameras an den Drohnen können zudem Glutnester aufspüren, auch bei der Suche nach Vermissten können die Fluggeräte helfen. Die Drohnen werden bei den Feuerwehren in Schkeuditz und Oschatz stationiert. Dort seien jeweils Einsatzkräfte für den Umgang geschult worden. Die beiden Geräte kosteten zusammen rund 20.000 Euro.

Von RND/dpa