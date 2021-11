Leipzig

Die Corona-Lage in Sachsen spitzt sich weiter zu. Inzwischen nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz der Marke von 1000 an – das Robert Koch-Institut bezifferte den Wert für den Freistaat am Montag auf 961. Damit ist der Freistaat vor Thüringen und Bayern weiterhin das Bundesland mit der höchsten Infektionsdynamik.

In den Krankenhäusern deutet sich derweil ein Erreichen der Behandlungskapazitäten an. Am Montag meldete das Sächsische Sozialministerium für den Freistaat 455 mit Covid-19-Patienten belegte Intensivbetten. Damit gilt nun auch auf den Intensivstationen erstmals die Überlastungsstufe. Für die Normalstation hatte Sachsen die Überlastungsstufe schon in der vergangenen Woche ausgerufen, dort sind derzeit 1838 Betten belegt. Somit sind im gesamten Freistaat nur noch 21 Intensivbetten für Corona-Patienten frei.

Bei der Triage zählt die Behandlungsaussicht

Vor dem Hintergrund warnen Ärztevertreter vor einem Kollaps der Medizinversorgung. Laut Landesärztekammer muss sich der Freistaat darauf vorbereiten, nicht mehr alle Corona-Patienten behandeln zu können. „Wir müssen triagieren und das werde ich diese Woche mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken noch mal besprechen“, sagte Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, dem Norddeutschen Rundfunk (NDR). Wenn sich an der Lage auf den Intensivstationen nichts ändere, müsse demnach entschieden werden, wer behandelt werde und wer nicht. Bereits in der vergangenen Woche hatte er gegenüber der LVZ auf eine bevorstehende Triage-Situation verwiesen.

Eine präventive Triage, also das Freihalten von Betten, sei rechtlich nicht möglich, erklärte Bodendieck jetzt. Maßgeblich bei einer entsprechenden Entscheidung sei die Behandlungsaussicht. „Es muss eingeschätzt werden, welcher von den beiden anstehenden Patienten die bessere Chance hat, die Behandlung gut zu überstehen.“ Bei ungeimpften Covid-Patientinnen und Patienten sei das in der Regel nicht der Fall.

Krankenhausgesellschaft relativiert

Zwar gelten seit Montag in ganz Sachsen verschärfte Corona-Maßnahmen, etwa die Schließung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Bodendieck wies aber darauf hin, dass Auswirkungen der aktuellen Maßnahmen erst in 14 Tagen zu sehen seien. So vergehen meist mehrere Tage zwischen der eigentlichen Infektion und der Einlieferung in ein Krankenhaus.

Die Krankenhausgesellschaft Sachsen dämpfte am Montagnachmittag hingegen die Sorgen vor einer akuten Triage-Situation. Unmittelbar stelle sich diese Frage noch nicht, sagte Friedrich R. München, stellvertretender Geschäftsführer des Interessensverbandes. Derzeit könne man Patienten zwischen den einzelnen Krankenhaus-Clustern verlegen. Im Anschluss seien auch Transporte in nördliche Bundesländer eine Option. „Wenn das nicht mehr geht, haben wir ein Problem“.

Drei freie Intensivbetten am Leipziger St. Georg

Wie Bodendieck von der Landesärztekammer betonte, sei Sachsen in jedem Fall auf die Hilfe anderer Bundesländer angewiesen. Der Transport sei aber „ganz schwer“, da andere Länder ihre Betten selbst bräuchten. Der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge waren am Montag auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt weniger als 30 Intensivbetten für Corona-Patienten verfügbar. Um die Verteilung der Patienten zu gewährleisten, ist Deutschland in fünf sogenannte Kleeblätter unterteilt, Sachsen bildet zusammen mit Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin ein solches Cluster.

„Wir müssen noch nicht triagieren, aber wir priorisieren jetzt schon“, sagte auch Prof. Thomas Kremer, Zentrenleiter der Intensivmedizin am Klinikum St. Georg, der LVZ. So habe die Klinik bereits alle planbaren Operationen verschoben. Für das Leipziger Krankenhaus meldet er noch drei freie Corona-Intensivbetten, acht Covid-Patienten sind demnach auf Intensivstation in Behandlung. Bis auch die restlichen Kapazitäten ausgeschöpft seien, vergingen aber eher Tage anstatt Wochen. „Ende der Woche sind die drei Betten sicher voll“, sagte Kremer. Die nächste Stufe sei dann die Verlegung – gefolgt von der echten Triage. Allerdings gebe es im Bundesgebiet noch Regionen „mit genug freier Kapazität“. Am Montag waren laut Kremer 90 Prozent der Patienten auf der Intensivstation ungeimpft. „Dass generell in deutschen Krankenhäusern über Triage nachgedacht werden muss, hätte in der Dramatik nicht sein müssen.“

Von Florian Reinke