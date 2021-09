Leipzig

Nach der verbalen Drohung gegen „Soko Linx“-Chef Dirk Münster auf der „Wir sind alle Linx“-Demonstration am Samstag in Leipzig sieht sich die linke Szene deutlicher Kritik ausgesetzt. Vertreter sächsischer Parteien verurteilten das Transparent deutlich, das ein militanter Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen den leitenden Polizeibeamten gerichtet hatte. Darauf hieß es: „Bald ist er aus Dein Traum, dann liegst Du im Kofferraum.“ Eine Wortwahl, die als Anspielung auf die Entführung und Ermordung des Arbeitgeber-Präsidenten Hanns Martin Schleyer durch die Rote-Armee-Fraktion zu verstehen ist.

„Das ist mit nichts zu rechtfertigen“

CDU-Generalsekretär Alexander Dierks schrieb bei Twitter mit Verweis auf das Banner: „Als wenn es wieder mal eines Beweises bedurft hätte, dass Leipzig einer der bundesweiten Spots der linksextremen Szene ist.“ Man müsse diesen Extremismus bekämpfen. SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas zeigte sich entsetzt über das Transparent: „Das ist mit nichts zu rechtfertigen“, äußerte er online.

Die Linken-Abgeordnete Juliane Nagel verteidigte auf Twitter, dass das Transparent bei der Kundgebung gezeigt werden konnte. Es gebe „Grenzen der Wahrnehmung und Sanktionierbarkeit in einer 5000-Menschen-Demo.“ Auch sie verurteilte „diese und derartige Drohungen zutiefst“.

Münster ist für „Soko Linx“ verantwortlich

Dirk Münster leitet das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum. Er ist damit auch für die Ermittlungen der Sonderkommission Linksextremismus – „Soko Linx“ – zuständig, die Ende 2019 gegründet wurde. Die Ermittler der Soko blicken vor allem nach Leipzig, die Stadt gilt mittlerweile als ein Schwerpunkte der linksradikalen Szene in Deutschland.

Dirk Münster leitet das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum. Er ist damit auch für die „Soko Linx“ verantwortlich. Quelle: Sächsisches Innenministerium/Archiv

Bislang keine Reaktion von Demo-Anmeldern

Vonseiten der Anmelder gab es bislang keine Reaktion auf die Drohung gegen Münster. Die Pressesprecherin des Bündnisses „Wir sind alle Linx“, Ada Hummel, zeigte sich am Samstag in einer Mitteilung zufrieden mit dem Demotag: „Die Demonstration hat heute klare Kante gegen die Verstrickungen von Neonazis mit der Polizei und in deutschen Sicherheitsbehörden gezeigt. Außerdem wurde die Kriminalisierung von Antifaschismus thematisiert.“

Lesen Sie auch Der Demo-Tag im Liveticker zum Nachlesen

Nach Angaben des Bündnisses demonstrierten in Leipzig 6000 Menschen. Die Polizei sprach von bis zu 3500 Demonstrantinnen und Demonstranten.

Von Kai Kollenberg