Leipzig

Steffen Große will gegen seine Amtsenthebung und die dreijährige Ämtersperre nicht weiter juristisch vorgehen. „Ich werde nicht vor das Oberlandesgericht gehen“, sagte Große der Leipziger Volkszeitung. Zuvor hatte das Landgericht Oldenburg (Sitz der Freien Wähler ist der Landkreis Oldenburg in Niedersachsen) seinen Antrag auf Rücknahme der Ordnungsmaßnahme durch den Bundesvorstand der Freien Wähler abgelehnt. „Man muss sehen, wann Schluss ist“, so der 53-Jährige.

Streitpunkt ist die Nähe der Partei zum Verein „Freie Wähler Dresden e.V.“. Der Bundesvorstand wirft Große, der auch Chef des Vereins ist, „Verbindungen und Überschneidungen mit dem rechten Milieu“ vor. Große habe trotz mehrmaliger Aufforderung durch den Bundesvorstand unterlassen, die „personelle und organisatorische Verzahnung“ zum Verein aufzulösen.

Anzeige

Denise Wendt überstand knapp Abwahlantrag

Für Große ist das „konstruiert“. „Wenn sich Vereinsmitglieder mit Andersdenkenden auseinandersetzen, darf man sie noch lange nicht ins rechte Milieu schieben.“

Dass Große aufgibt, hat mit einer anderen Personalie zu tun. Seine Gegenspielerin Denise Wendt hat am vergangenen Freitag auf einer Delegiertenversammlung einen Abwahlantrag überstanden. Statt der nötigen 66 Prozent stimmten nur 60 Prozent für ihre Abwahl.

Wendt war mehrfacher Vertrauensbruch, falsche Unterstellung, mangelnde Mitarbeit und die Störung der Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundesvorstand vorgeworfen worden, wie Große sagt.

Für Brief in der Corona-Krise auch Zustimmung erhalten

Zum ersten Streit zwischen Große und seiner Vize Wendt ist es in der Corona-Krise gekommen, als sich der Landesvorsitzende mit einer Art Brandbrief an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gewandt hat, in dem er einen anderen Umgang mit der Pandemie forderte und von „künstlich erzeugten Panik“ schrieb. Die 26-Jährige Wendt sprach sich daraufhin in einem offenen Brief gegen den Alleingang Großes aus, warf ihm grobe Fehleinschätzung der Lage vor und dass er „den Stress- und Charaktertest in der Corona-Krise eindeutig nicht bestanden“ habe.

An dem Inhalt seines Briefes halte er fest, wie Große der LVZ sagt. „Ich habe große Zustimmung erhalten, auch bundesweit.“ Ihm sei es vor allem darum gegangen, die wirtschaftlichen Folgen der Krise nicht aus dem Auge zu lassen und mit regionalen Maßnahmen darauf zu reagieren. Daran sei nichts falsch. „So wie sich Kretschmer und auch Haseloff in Sachsen-Anhalt heute gegen bundesweite Regelungen aussprechen, sehe ich mich mit unseren Forderungen von damals sehr bestätigt.“

Die Freien Wähler in Sachsen „werden zerbröseln“

In Sorge ist er nach dem gescheiterten Misstrauensantrag gegen Denise Wendt, dass die Freien Wähler in Sachsen „zerbröseln“. Zur letzten Wahl habe man das Wahlergebnis mit ihm als Landesvorsitzenden auf 3,4 Prozent mehr als verdoppelt und das „zweitbeste Ergebnis bundesweit“ erzielt. „In diesem Tempo wären wir bei der nächsten Landtagswahl ins Parlament eingezogen“, zeigt er sich sicher.

Vom Bundesvorstand ist Große letztlich „maßlos enttäuscht“. Mitgliedsanträge aus Sachsen lehne dieser ab, „obwohl der Landesvorstand diese mehrheitlich befürwortet hatte“. Demgegenüber nehme er Mitglieder auf, die vom Landesvorstand mehrheitlich abgelehnt worden seien. Eine Gesprächseinladung nach Dresden hätte der Bundesvorstand ausgeschlagen.

Sein Ausscheiden als Landesvorsitzender sei aber nicht das Ende, so Große. Er wolle Chef des Vereins „Freie Wähler Dresden e.V.“ bleiben.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Dunte