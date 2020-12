Fünf Jahre ist es her, dass die Bwakems aus Syrien geflüchtet sind. Mittlerweile haben sie ihr Glück in Bad Düben gefunden. Nicht zuletzt dank Sylvia und Lutz Fritzsche. Die Familien feiern gemeinsam Weihnachten und waren zusammen an der Ostsee. Die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft.