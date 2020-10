Dübener Heide: Salzlounge und Moorerlebniswelt in Bad Schmiedeberg eröffnet

Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg in der Dübener Heide ist die einzige Kurstadt in Deutschland, die drei Prädikatisierungen besitzt. Nun greift das Moor-, Mineral- und Kneippheilbad auch nach dem Salz. Wie vom Kurdirektor Deddo Lehmann zu erfahren ist, strebe man jedoch nicht an, jetzt auch noch Soleheilbad zu werden. Trotzdem investiert die Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Kur GmbH aktuell in die Zukunft und baut im kleinen Kurpark gerade ein Gradierwerk. Die Fertigstellung ist für den kommenden Sommer vorgesehen.

Heilmittel Moor hat lange Tradition in Bad Schmiedeberg

Was jedoch nach einer Monate andauernden Bauzeit bereits eingeweiht werden konnte, sind die Salzlounge und die Moorerlebniswelt im Kurmittelhaus. Deddo Lehmann war es deshalb eine große Freude, bei Einhaltung aktueller Hygienemaßnahmen im Atrium zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen. Die Nutzung der neuen Einrichtungen ist als Folge der Corona-Bestimmungen allerdings erst einmal eingeschränkt und vorübergehend nur Kurgästen vorbehalten. Später sollen sie dann auch für zahlende Gäste zugänglich sein.

Was das Moor anbelangt, hat dieses Heilmittel in Bad Schmiedeberg bereits eine 140-jährige Tradition. Doch Salz als Heilmittel – das ist neu in der kleinen Kurstadt im Herzen der Dübener Heide. Neben dem zukünftigen Gradierwerk wird sich das Thema Salz durch die Nutzung einer Salzlounge fortsetzen. Der Ursprung liegt bei der viele Jahre privat geführten Salzgrotte, die sicherlich noch vielen Bad Schmiedeberger Einwohnern sowie Kurgästen und Urlaubern gut in Erinnerung sein wird. Bedauerlicherweise wurde sie 2015 geschlossen. Dieses Angebot von der Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg Kur GmbH weiterführen zu lassen, war nicht möglich. Aber die Schließung führte dazu, sich mit dem Thema Salz näher zu beschäftigen und daraus reifte die Idee einer Salzlounge und der Erarbeitung von Salztherapien.

Edel gestaltete Lounge

„In wohltuender Atmosphäre dringt das eingenebelte Trockensalz tief in die Lungenbläschen ein und wirkt sich gesundheitsfördernd auf die Atemwege aus“, weiß der Kurdirektor. Neben der 55 Quadratmeter großen, edel gestalteten Lounge, stehen auch Massageräume und ein Solebad zur Verfügung. Die Gesundheit und das Wohlbefinden fördernde Angebote lauten beispielsweise Salzwickel, Solebad, Salz-Öl-Anwendung und die Salzwaschung, um nur einiges zu nennen.

Neu gestaltet werden derzeit auch der Eingangsbereich des Bad Schmiedeberger Kurmittelhauses und der Trinkbrunnen im Foyer. Insgesamt kosten die Umbaumaßnahmen im Kurmittelhaus 1,4 Millionen Euro.

Von Heike Nyari