Dübener Heide: Unschlagbare Idylle aus Wald, Wasser und Kultur

Leipzig

Es gibt Orte, die so entlegen und einsam sind, dass sich Fuchs und Hase nicht mal „Gute Nacht“ sagen, sondern sich gegenseitig fragen: „Wer bist du denn?“. Zu diesen Gegenden gehört die Dübener Heide – bedauerlicher- und glücklicherweise. Zum einen hätte der herrliche Naturpark zwischen Elbe und Mulde wesentlich mehr Urlauber verdient, auf der anderen Seite macht ihn gerade dieser Geheimtipp-Status aus, dieses stellenweise komplett Untouristische.

Wer hier auf Entdeckungstour geht, läuft Gefahr, aus der Schleife des Schwärmens nicht mehr herauszukommen. Das kann schon mit einer Fahrradtour beginnen. Der Radweg Leipzig-Berlin führt bereits kurz hinter der Großstadt durch zauberhafte Dörfer, vorbei an Weihern, Feldern und Wiesen, durch Thekla, Plaußig, Merkwitz, und bei Gottscheina möchte man an einem sonnigen Tag gern glauben, dass der Ort nicht zufällig so heißt.

Anzeige

Ab Bad Düben nur noch Wald

Nach rund 38 Kilometern erreicht man mit der über 1000 Jahre alten Burg am Ortseingang von Bad Düben den Ausgangspunkt der Dübener Heide. Ein Stück weiter piekst die Stadtkirche St. Nikolai den Himmel, der Kurpark liefert einen prachtvollen Anblick aus Blüten, Grün und Tempeln. Wen es weiter Richtung Wittenberg zieht, der radelt ab hier nur noch durch Natur, Asphalt Fehlanzeige. Über viele Kilometer kann es passieren, dass man den Wald exklusiv für sich hat, den Kiefernduft und das Sichten von Rehen oder Füchsen, die sich blitzartig aus dem Staub machen.

Weitere LVZ+ Artikel

Bis Bergwitz haben die Beine 80 Kilometer weggestrampelt, mit dem Auto sind es rund 65; auch eine S-Bahn fährt von Leipzig in einer Stunde dorthin. Welches Mittel man auch wählt – es lohnt sich. Der Bergwitzsee gehört zu den stärksten Freizeit- und Erholungsmagneten der Region. Der dort gelegene Campingplatz ist blendend in Schuss, mit Möglichkeiten für Beachvolleyball, Tischtennis und Wassersport. Von hier aus liegen die wunderschöne Altstadt von Wittenberg, das Schloss Oranienbaum, der traumhafte Wörlitzer Park sowie in der anderen Richtung der Kurort Bad Schmiedeberg jeweils nur rund 15 Kilometer entfernt.

Camping statt Konzert in Ferropolis

Ähnlich schnell erreicht man die Stadt aus Eisen: Ferropolis nahe Gräfenhainichen, Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur, ist mit seiner Landschaft aus gigantischen Baggern ein Staunen wert. Der auch für Festivals genutzte Ort muss dieses Jahr wegen der Pandemie ohne „ Melt!“ oder „ Splash!“ auskommen; dafür wurde das Areal zum Campinggelände umfunktioniert. Ein ganz spezielles Gefühl, unter den eisernen Riesen „Mad Max“, „Mosquito“ und „Big Wheel“ sein Zelt oder Wohnmobil zu postieren. An den letzten drei August-Tage wird hier übrigens Dokumentar-Theater gespielt: „Komme bald!“ spiegelt das Schicksal deutscher Kriegsheimkehrer aus sowjetischen Gefangenenlagern.

So viel zum touristisch Naheliegenden. Die Dübener Heide hat aber darüber hinaus einen anderen enormen Reiz: Das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteldeutschlands verhilft dazu, sich in wohltuender Naturbelassenheit zu verlieren – nicht nur, weil schon mal die Empfangsbalken auf dem Handy blass bleiben. Mitten in einer schier unendlich scheinenden Ausstellung aus Bäumen finden sich mehrere herrliche Seen, an deren sandigen Ufern man auch mal mutterseelenallein in der Sonne liegen kann.

Zur Galerie Die Dübener Heide beginnt nur rund 40 Autominuten von Leipzig – und zieht sich, denn sie bildet das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteldeutschlands. Außerdem bietet das Areal einsame Strände, Campingmöglichkeiten, Radwege und mehr.

Zu den Geheimtipps gehört der Lange See nahe Markt Nauendorf, in Nachbarschaft zum Fuchssee und dem Königsee. Um diesen schmiegt sich der gleichnamige Campingplatz. Das Gelände könnte zwar eine Renovierung vertragen, allerdings verbreiten das Flair der DDR-70er und -80er auch einen gewissen Charme, und die Camping-Atmosphäre unter Bäumen ist eh nicht zu toppen.

Mit einem unvermuteten Kulturmagneten klotzt seit Kurzem das benachbarte Rotta. Im 700-Einwohner-Ort hat das Ehepaar Sielaff eine alte Mühle umgebaut. „Das Gelände ist viel zu schön, um es nicht für die Allgemeinheit zugänglich zu machen“, befand Torsten Sielaff – und handelte. In Kooperation vor allem mit dem Leipziger Frank Oberhof vom Projekt „Liedertour“ hat er eine Open-Air-Bühne im herrlichen riesigen Garten des Geländes etabliert.

Kultur in der Gassmühle

An ausnahmslos jedem Sommerwochenende steigt hier ein hochkarätiges Programm, und nicht nur das Dorf, sondern die Region nimmt begeistert Platz. Zuletzt war Top-Liedermacher Manfred Maurenbrecher hier, davor Kollege Ralph Schüller und Kabarettist Meigl Hoffmann. Alle Auftretenden sind hin und weg von der Gassmühle. „Dieser Ort hat eine Seele, hier wird Kunst mit Leidenschaft gemacht, das spürt man“, schwärmt der Hoffmann.

Nicht zuletzt wegen Corona registrieren die Sielaffs mehr Buchungen für ihre Ferienwohnungen, die einen Blick auf den großen Teich hinterm Haus ermöglichen, an dem sogar ein Floß angetäut ist. Campingplätze und Unterkünfte in der Region sind aktuell gut gebucht. Der Grat zwischen Geheimtipp und wachsender Beliebtheit, er könnte schmaler werden. Aber die Balance, die kriegen die schon hin in der Dübener Heide.

Viele Details im Internet unter www.naturpark-duebener-heide.de

Von Mark Daniel