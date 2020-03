Dübener Kantor Weige kommt aus Volkmarsen: „Diese Tragödie konnte sich keiner vorstellen“

Bad Düben

Es war eine Attacke aus dem Nichts: Am Rosenmontag raste in der hessischen Kleinstadt Volkmarsen ein 29-jähriger Mann in eine Menschenmenge am Straßenrand. Es gab zahlreiche Verletzte, darunter etliche Kinder, die Opferzahl ist aktuell auf 89 Menschen gestiegen. Das Motiv des Amokfahrers, der wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft sitzt, ist weiter unklar. Derweil versucht die Stadt eine Woche nach der Tragödie das Geschehen zu verarbeiten.

Der Kirchenmusiker Jan-Christoph Weige ist ein gebürtiger Volkmarser. Seit September 2019 leitet der 23-Jährige als Kantor den Bad Dübener Kurrende-Chor. Seine Amtszeit endet am 31. Juli diesen Jahres – dann kehrt Kantorin Elisabeth Neumann nach ihrem Babyjahr ans Dirigentenpult zurück. Weige hat nach wie vor viele Kontakte in seine alte Heimat. Im LVZ-Interview schildert er, wie tief der Schock sitzt.

Sie sind in Volkmarsen geboren und haben in dieser Kleinstadt lange gelebt. Was war ihr erster Gedanke, als Sie von dem tragischen Ereignis am Rosenmontag hörten?

Jan-Christoph Weige: Ich war im Auto unterwegs als ich bei einer Eilmeldung aus Nordhessen schnell hellhörig wurde. Bereits bevor Ort und Geschehen geschildert wurden, hatte ich ein komisches Gefühl. Als ich gehört hatte, was passiert ist, war ich mir fast sicher: Das muss ein Unfall gewesen sein. Ein mutwillig herbeigeführtes Unglück oder gar einen Anschlag konnte ich mir in meiner kleinen Heimatstadt nicht vorstellen. Für die Menschen vor Ort war aber schnell klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelt, wie ich später erfahren habe.

Kennen Sie Betroffene, die bei der Autoattacke verletzt wurden?

Meine Familie und ich schenken der fünften Jahreszeit recht wenig Beachtung, daher konnte ich mir schnell sicher sein, dass es meiner Familie gut geht. Leider gab es einige betroffene Bekannte, die aber glücklicher Weise nur leicht verletzt und traumatisiert wurden.

Sie selbst sind also nicht so sehr Karnevalist?

Ich bin und war im Karneval nie richtig aktiv, stehe aber durch Freunde und Bekannte ganz gut in der Materie. In Volkmarsen kommt man am Karneval nicht vorbei.

Ist Volkmarsen so ein Ort, wo praktisch fast jeder jeden kennt und ein solcher Vorfall bis dahin undenkbar war?

Ja, genau wie ich, konnten sich die Volkmarser einen solchen Vorfall in ihrer Stadt nicht vorstellen. Unter den eingefleischten „Volkemissern“ kennt jeder jeden und besonders an Karneval hätte wohl niemand der „Narren“ mit einer solchen Tragödie gerechnet.

Sie waren neben der Dübener Kantorenstelle immer noch als Kirchenmusiker in ihrem Heimatort aktiv. Konnte die Kirchengemeinde in den ersten Tagen nach dem Schock den betroffenen Angehörigen helfen?

Ich habe meine Tätigkeit als Kirchenmusiker in Volkmarsen zum Jahresende niedergelegt. Trotzdem bleibt eine gute Verbindung in die Heimat und ich freue mich, dass die ökumenische Kirchengemeinschaft den Betroffenen und Angehörigen mit einem Seelsorgerdienst und Gottesdiensten zur Seite steht.

Es heißt, jeder Zehnte der 7000 Einwohner von Volkmarsen ist im Fasching aktiv. Ist nach diesem Rosenmontag ein unbeschwerter Fasching in der nächsten Saison wieder möglich?

Ob im nächsten Jahr ein unbeschwertes Feiern des Karnevals möglich ist, diese Frage werden viele Volkmarser sehr unterschiedlich beantworten. Ich bin mir aber sicher, dass die Gemeinschaft in der Stadt bleibt oder sogar gestärkt wird. Dennoch wird für viele im nächsten Jahr die schmerzliche Erinnerung und der unschöne Gedanke an die Geschehnisse dieses Jahres eine Rolle spielen.

Unabhängig von dem schlimmen Geschehen: Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt, die Dübener Kurrende später in ihren Heimatort einzuladen oder dann sogar bei einem Konzert zu leiten?

Die Kurrende wird mir immer sehr willkommen sein und ich freue mich, wenn Chor und Posaunenchor zu Besuch in meine Gemeinde kommen. Da ich musikalisch in Volkmarsen allerdings nicht mehr aktiv bin, hoffe ich, dass mich die Kurrende irgendwann an meiner neuen Wirkungsstätte besuchen wird. Vielleicht ergibt sich auch mal ein gemeinsames Projekt?- Das werden wir abwarten. Die musikalische Leitung überlasse ich dann aber der Chorleiterin.

