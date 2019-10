Bad Düben/Magdeburg

Am Donnerstag gibt es für die Bad Dübener Kurrende aus Nordsachsen ein Highlight in ihrer über 40-jährigen Chorgeschichte: Die Sängerinnen und Sänger des 1978 gegründeten ökumenischen Chors dürfen im Magdeburger Dom das Abendsingen zum Tag der Deutschen Einheit gestalten. Der nicht alltägliche Auftritt kam auf Einladung des früheren Kurstadt-Pfarrers Jörg Uhle-Wettler zustande, der seit 2016 Domprediger in Magdeburg ist.

Werke von Mendelssohn-Bartholdy und Mozart

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Mendelssohn Bartholdy, Mozart und Max Reger. Das Konzert beginnt um 17 Uhr unter Leitung von Kurrende-Kantor Jan-Christoph Weige aus Halle – der die eigentlich amtierende Chorleiterin Elisabeth Neumann wegen Babypause für ein Jahr vertritt.

Das erste Abendsingen mit dem neuen Kurrende-Kantor Jan-Christoph Weige fand Mitte September in der Bad Dübener Stadtkirche statt. Die Sänger tragen alle einheitlich eine grün-weiße Chorkleidung. Quelle: Olaf Majer

Die Chorfahrt 2018 führte die Kurrende in die fränkische Schweiz – mit Auftritten in Pegnitz, Pottenstein und Ebermannstadt nahe Bamberg. Hier der Chor beim Einsingen – bevor die Sänger zum Konzert in die Kirche einzogen. Quelle: privat

Domprediger Uhle-Wettler: „Magdeburger werden staunen“

Domprediger Jörg Uhle-Wettler freut sich jedenfalls sehr auf den Besuch aus einer alten Heimat. „Ich kenne die Dübener Kurrende ja sehr gut seit über 20 Jahren aus meiner Pfarrzeit in Nordsachsen. Ich bin gespannt, wie diese unglaublich professionelle Chorgemeinschaft in diesem besonderen Kirchenraum klingt. Und ich denke, einige Magdeburger werden staunen, wozu dieser Dübener Chor musikalisch in der Lage ist“, sagt Uhle-Wettler.

Jörg Uhle-Wettler – seit 2016 Domprediger in Magdeburg – war früher Pfarrer in Bad Düben und lud nun die Dübener Kurrende an seine neue Wirkungsstätte ein. Quelle: Heike Nyari

Musikalische Früherziehung schon als Grundschüler

Die Mädchen und Jungen der Kurrende, die meisten im Alter von 10 bis etwa 20 Jahre, haben zweimal pro Woche in Bad Düben Chorprobe. Viele von ihnen spielen zusätzlich mindestens ein Instrument. Jedes Jahr kommt Nachwuchs hinzu – in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Schulzentrum der nordsächsischen Kurstadt haben die Kinder bereits in der Grundschule musikalische Früherziehung nach der Ward-Methode. Meist 8 bis 10 Schüler schaffen dann in der vierten Klasse die Aufnahme in die Kurrende.

So klingt die Bad Dübener Kurrende :

Jährliche Chorreisen nach Bayern oder in die Niederlande

Neben Passionsmusiken, Oratorien und weltlichen Konzerten gestaltet die Kurrende in Anlehnung an die Leipziger Motette in der Thomaskirche einmal pro Monat ein liturgisches Abendsingen – abwechselnd in der katholischen und evangelischen Kirche in Bad Düben. Der 1978 von Kantor a.D. Lothar Jakob gegründete Chor geht seit den 1980er Jahren jedes Jahr einmal auf Konzertreise. Die Kurrende mit derzeit rund 60 Sängern trat dabei schon an der Ostsee, in Bayern, im Rheinland und in den Niederlanden auf.

Die Bad Dübener Kurrende singt als ökumenischer Chor abwechselnd in beiden Kirchen der Kurstadt – hier bei einem Konzert in der Katholischen Kirche mit dem Chorgründer Lothar Jakob. Quelle: Olaf Majer

Weitere Auftritte in Goslar und Bad Düben

In diesem Jahr folgt dem Kurrende-Auftritt in Magdeburg ein weiteres Konzert in der Kaiserstadt Goslar im Harz. Am Freitagabend, 4. Oktober, gestaltet die Kurrende hier ab 19 Uhr in der Kirche St. Stephani ebenfalls ein Abendsingen. In Bad Düben werden Teile des Konzertreise-Programms am 9. November um 19 Uhr in der Stadtkirche St. Nikolai zur Aufführung kommen. Der Eintritt ist frei.

Von Olaf Majer