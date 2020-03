Dübener Natursportbad: Corona bremst Camp-Saison aus

Kein Bade- oder Saunabetrieb, leere Hotelzimmer, Gastronomiebereiche geschlossen – so wie viele andere durchlebt auch das Heide Spa Hotel & Resort in Bad Düben schwere Corona-Zeiten. Geschäftsführer Ole Hartjen berichtet im Interview über die Aussichten für den Start in die Natursportbad-Saison.