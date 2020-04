Dübenerin bedankt sich bei ihrer tollen Hausgemeinschaft

Bad Düben

Helga Brucke aus Bad Düben war noch im Februar in Indien, letztes Jahr in Ägypten – jetzt hat ihre Hausgemeinschaft der 81-Jährigen „Stubenarrest“ verordnet. Allerdings ist es keineswegs ein Corona-Phänomen, dass sich die Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Anger liebevoll um die Seniorin kümmern.

„Ich will in meine Hausgemeinschaft “

22 Jahre wohnt Helga Brucke schon in dem Haus. Als sie damals nach Bad Düben umzog, hat sie ganz offensichtlich das große Los gezogen. Das wurde spätestens 2016 deutlich, als sie einen Herzinfarkt erlitt. Nach dem Krankenhausaufenthalt war sie eine Woche zu Hause, dann vier Wochen zur Reha in Schmannewitz. Anschließend sollte sie ins betreute Wohnen. Doch die Seniorin lehnte ab. „Ich will in meine Hausgemeinschaft“, beharrte sie.

„Schwierigkeiten machen mich stark“, sagt Helga Brucke. Ihre Kinder sind alle berufstätig, die Tochter lebt in der Schweiz, die beiden Söhne wohnen in Brandenburg. Da kann keiner schnell mal vorbeikommen. Dennoch hat die Bad Dübenerin jede Hilfe, die sie braucht – von ihren Nachbarn.

Besuche, Versorgung und Blumen zum Geburtstag

Im Krankenhaus und bei der Reha haben sie sie besucht, und als sie zu Hause war zum Arzt begleitet. Termine beim Augenarzt in Delitzsch macht eine Nachbarin immer für sich und Helga Brucke so, dass sie zusammen mit dem Auto fahren können. Milch und Wasser bekommt die 81-Jährige stets gebracht. Die Treppe macht ihre Nachbarin für sie mit sauber. Und bei der großen Hausordnung wird Helga Brucke einfach ausgelassen. Da sei man schon zwei Stunden beschäftigt bis hin zum Kehren der Straße und Putzen der Fenster im gemeinsamen Kellerbereich, erzählt sie. Zum Geburtstag bekommt die Bad Dübenerin immer Blumen und selbst „Osterhase und Nikolaus“ kommen bei ihr vorbei.

Jetzt hat die 81-Jährige „Stubenarrest“

Kleine Einkäufe erledigt Helga Brucke eigentlich selber, doch jetzt haben ihr die Nachbarn „Stubenarrest“ verordnet, sie bekommt alles gebracht. „Nun merkt man ganz besonders, was so eine gute Hausgemeinschaft wert ist. Ich habe das noch nie so empfunden wie jetzt“, sagt die 81-Jährige und möchte ihren Nachbarn „ein großes Dankeschön“ aussprechen, das sind die Familien Storm, Lauterbach, Haupt und Wolkwitz.

„Ich lasse mich nicht unterkriegen“

Die Hausgemeinschaft halte auch in guten Zeiten zusammen, nicht nur jetzt, betont die Bad Dübenerin. Oft sitzt sie normalerweise auf der Bank am Haus und macht mit den anderen ein Schwätzchen. Das fehlt ihr jetzt. Doch sie sagt: „Ich lasse mich nicht unterkriegen“ und nutzt die Zeit, um ihre Fotos der letzten Reisen zu sortieren und die Alben fertigzumachen. Das richtet sie auf. „Wenn ich unterwegs bin, kann ich alle Sorgen abschütteln.“

Von Inge Engelhardt