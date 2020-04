Dübens Geschichte soll im Amtshaus neu erzählt werden

Bad Düben

Es gibt sie noch – die Themen abseits von Corona. Das Amtshaus Bad Düben beispielsweise, das derzeit wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten geschlossen ist und in dem das Landschaftsmuseum perspektivisch eine neue Dauerausstellung anbieten wird.

Konzept für Ausstellung steht

Wie ist der Stand? Das von der Leipziger Firma Exposition Ebersbach gemeinsam mit dem Landschaftsmuseum der Dübener Heide erarbeitete Konzept steht schon seit einiger Zeit fest. Nun geht es darum, Schritt für Schritt eine neue Dauerausstellung zu erarbeiten und zu gestalten.

Seit knapp zweieinhalb Jahren ist das Museum der Kurstadt geschlossen, weil infolge von Hochwasserschäden Burgberg und Amtshaus umfassend saniert werden müssen. Die Arbeiten fielen umfangreicher aus als geplant. Vage Wiederöffnungstermine mussten verworfen werden. Ein offizielles Datum gibt es auch jetzt nicht. Durchaus möglich aber ist, dass zum Ende des Jahres erste und notwendige Räume des Museums wie Depot oder Arbeitsraum, die ebenfalls Bestandteile der Neukonzeption sind, wieder nutzbar sind. Bis zur neuen Schau ist es noch ein weiter Weg.

Noch vor einigen Wochen sah es im Büro von Yvette Steuer so aus: Die Dauerausstellung wurde konzeptionell in Kisten gepackt. Quelle: Wolfgang Sens

Ausstellung in Kisten

Zwölf Pappkisten übereinander gestapelt sind gleich eine neue Dauerausstellung. Nein, so leicht ist es sicher nicht. Yvette Steuer, Franziska Heßler-Husung und Thomas Ebersbach haben in den letzten Monaten bewusst Geschichte in Papierform in solch profane Behältnisse gepackt. Geordnet und gewichtet, was an Material da ist, um Raum für Raum eine exakte und deutliche Orientierung zu bekommen, mit welchen Objekten künftig die Historie von Stadt, Landschaft und Region, wie Geschichte aber vor allem auch Geschichten erzählt werden können. Rund 1000 Objekte, Fotografien und Dokumente werden sich so in der neuen Dauerausstellung „versammeln“.

Große Chance, Ausstellung zu konzipieren

Es ist eine produktive Zeit. Wann hat man schonmal die Chance, die Dauerausstellung – das Aushängeschild eines jeden Museums – neu zu konzipieren, die Geschichte und die Geschichten einer Stadt anders als bisher zu erzählen? Yvette Steuer ist froh, dies zu dürfen. Schon jetzt freut sie sich darauf, wenn gestalterisch umgesetzt wird, was bisher inhaltlich erarbeitet wurde. „Rund 90 Prozent des Bestandes haben wir gesichtet und erfasst. Einiges war dabei, was wir so noch nicht kannten. Anderes gibt uns die Möglichkeit, bisher unbekannte Querverbindungen zwischen Themen, Daten und Ereignissen zu ziehen.“ Unterstützung haben wir auch von Privatpersonen in Form von Schenkungen oder aktuell durch eine Leihgabe der Evangelischen Kirche Bad Düben erfahren.

Kleiner Gedankengang durch die Ausstellung

Yvette Steuer nimmt die Besucher gedanklich schon mal mit in einige Räume der neuen Ausstellung. So wird in der ehemaligen Speisekammer des Amtshauses das Thema der städtischen Versorgung zum Beispiel anhand des Bäckerhandwerks in den Fokus gerückt und gleichzeitig die Nutzungsgeschichte der Burg erzählt. Wie wichtig das Element Wasser in vielerlei Hinsicht ist, wird im darauf folgenden Raum erläutert. Die Spannbreite reicht hier von der Wasserversorgung bis zum Flussbad an der Mulde und zur Gerberei. Die Lederfabrik am Fluss dient als Ausgangspunkt für die Geschichte der WEMA (heute Profiroll) im letzten Raum der Dauerausstellung im Erdgeschoss. „Hier fehlen uns beispielsweise noch dreidimensionale Objekte, die den Arbeitsalltag dieses Betriebes bis 1989/1990 nachvollziehbarer machen“, so Yvette Steuer.

Themen geschickt einarbeiten

Besonders interessant, aber auch etwas verzwickter wird es bei der Umsetzung der Inhalte zum 20. Jahrhundert. „Bei der Arbeit am Drehbuch haben wir festgestellt, dass es neben den Schwerpunkten Militärgeschichte NVA und der Entwicklung des Kurwesens auch darum geht, die Alltagsgeschichte der Menschen einzuflechten.“ Hier gibt es eine große Fülle an Dokumenten und zweidimensionalen Sachzeugen, die geschickt in die Präsentation eingearbeitet werden müssen.

Auf den letzten Raum des Rundganges im Obergeschoss freut sich Yvette Steuer besonders. In diesem geht es um die Wendezeit oder Zeitenwende 1989/1990. „Für mich ist es der graue bunte Raum, in welchem die schwarz-weiß Kulisse der Fotografien alter Fassaden aufgebrochen wird von bunten Objekten, die an die DDR-Zeit erinnern “, sagt Yvette Steuer. Die Zeitzeugen erzählen dort in aller Vielfalt ihre eigene Lebensgeschichte.

Jetzt, da weitgehend alles an Material zusammen ist, verdichtet sich das Bild, wie die Räume mal aussehen könnten. Das gesammelte Material der letzten Monate muss nun noch in eine adäquate Form gebracht werden, damit der Gestalter seine Arbeit aufnehmen kann. Nicht zu vergessen ist der administrative Aufwand, den solch ein Projekt erfordert und der bewältigt werden muss.

