Dübens ehemaliger Pfarrer Uhle-Wettler predigt am Sonntag

Magdeburg/Bad Düben

Die Gottesdienste der Domgemeinde Magdeburg werden derzeit ohne Gemeinde in Bild und Ton aufgezeichnet und sind sonntags ab 10 Uhr zu sehen und zu hören. Die beiden leitenden Pfarrer der Gemeinde, Landesbischof Friedrich Kramer und Domprediger Jörg Uhle-Wettler, wollen damit aus der Bischofskirche der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ein Signal der Zuversicht ins Land senden. Nordsachsen gehört auch zur EKM.

Live zuschalten oder später anschauen

An diesem Sonntag predigt Bad Dübens ehemaliger Pfarrer Jörg Uhle-Wettler. Wer also im Landkreis nicht auf einen Gottesdienst verzichten will, kann sich zuschalten und über den offenen Kanal Magdeburg im Livestream oder danach bei Youtube/Magdeburger Dom zuschauen.

