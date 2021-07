Dünge-Auflagen vermiesen Sachsens Bauern die Ernteaussichten

Landkreis Leipzig/Kleinbardau

Er stapelt bewusst tief. Sachsens Landesbauernpräsident Torsten Krawczyk lässt sich beim Start der sächsischen Erntesaison am Dienstag in Kleinbardau (Landkreis Leipzig) nicht zu Euphorie hinreißen: „Wir erwarten in diesem Jahr eine durchschnittliche Ernte.“ Ein guter Aufgang der Saat im vorigen Herbst, eine lange Vegetationszeit, sich gut entwickelnde Bestände – das sind Zutaten für eine Prognose, die schon mal schlechter ausfiel.

Nach drei Dürrejahren in Folge sind Sachsens Bauern alles andere als erfolgsverwöhnt. „Jetzt steht uns ein Sommer bevor, der Hoffnung macht“, so der Bauernpräsident. „Wir sind positiv gespannt.“ Die im Vergleich zu den Vorjahren eher kühle und feuchte Witterung in den Monaten April und Mai hat eine gewisse Erwartungshaltung geschürt. Solche Wachstumsbedingungen sei man gar nicht mehr gewöhnt gewesen, meinte Krawczyk schmunzelnd.

Bauernpräsident befürchtet jahrelanges juristisches Tauziehen

Indes wird die Stimmung durch die seit 1. Januar geltenden strengeren Düngeregeln verhagelt. Die Zahl der sächsischen Betriebe, die gegen die Verordnung klagen wollen, hat sich inzwischen auf 190 erhöht. „Früher wurden ordentliche Gesetze gemacht. Jetzt überlässt man es Gerichten, die Dinge zu regeln“, beklagte der Bauernpräsident, der schlimmstenfalls mit einem jahrelangen juristischen Tauziehen rechnet.

Ernteauftakt in der Sächsischen Landwirtschaft: Mit dabei war auch Sachsens Erntekönigin Wibke Frotscher aus Plauen. Quelle: Thomas Kube

Laut Verband sind rund 130 000 Hektar Ackerland – etwa ein Siebtel der Landwirtschaftsfläche im Freistaat - als sogenannte „Rote Gebiete“ ausgewiesen. In diesen Zonen tritt der Gesetzgeber auf die Bremse: Landwirte dürfen nur noch 80 Prozent des eigentlichen Stickstoffbedarfs auf die Felder ausbringen. Zu wenig, beklagen sie, um eine ordentliche Qualität zu erzielen. Zudem sei nicht der Beweis geführt worden, dass hohe Nitratwerte im Grundwasser allein auf das Konto der Bauern gehen. Krawczyk: „Überall gilt die Unschuldsvermutung. Wir Landwirte aber dürfen nicht beweisen, dass wir nicht die Verursacher sind.“

KÖG Kleinbardau massiv von Düngeauflagen betroffen

Die KÖG Kleinbardau Landwirtschafts GmbH – Gastgeber des diesjährigen Ernteauftakts - ist massiv von den Auflagen betroffen. Immerhin 42 Prozent ihrer Flächen liegen im roten Sektor. Als Zulieferer der Dresdner Mühle, die auf hochwertige Ware vom Feld angewiesen ist, muss sich der 25-Mann-Betrieb etwas einfallen lassen. „Wir erzeugen Weizen, der einen bestimmten Eiweißgehalt braucht“, erläuterte Geschäftsführer Sten Köhler.

„Diesen erreichen wir aber nur mit ausreichender Düngung.“ Zusammen mit der Dresdner Mühle und weiteren Experten sei man dabei, Anpassungsstrategien zu entwickeln. Reagiert wurde bereits: Obwohl der Marktfruchtbetrieb gutes Geld mit Qualitätsgetreide macht, bedient er gezwungenermaßen in dieser Saison auch eine neue Kundschaft: „Auf einem Drittel der reglementierten Fläche bauen wir in diesem Jahr erstmals Substrat für zwei Biogasanlagen an“, berichtete Co-Geschäftsführer Tobias Zehrfeld-Scheringer. Durch die Rückführung der Gärrückstände auf die Kleinbardauer Felder sei zwar wenigstens der Gedanke der Kreislaufwirtschaft erfüllt. „Aber eigentlich sind wir ja Landwirte geworden, um die Bevölkerung zu ernähren“, so KÖG-Chef Köhler.

Von Simone Prenzel