Dürre-Experten rechnen mit weiteren trockenen Sommern

Leipzig

Am Ende bleibt immerhin Galgenhumor. Was sie in zehn Jahren wohl auf den Äckern ihres Guts Bendeleben im Norden von Thüringen anbauen, wo bisher Weizen, Raps und Hopfen wachsen, wird Felix von Arnim gefragt. „Agaven“, sagt der 36-jährige Landwirt und Ökonom. „Um daraus Tequila zu destillieren.“

Seit Dienstag tagen im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig mehr als 130 Wissenschaftler, Land- und Forstwirte, Politiker und Verwaltungsbeamte. Sie spüren den Dürresommern von 2018 und 2019 nach, die Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg besonders hart trafen. Und sie beratschlagen Strategien, mit einer solchen Trockenheit umzugehen, wenn man sie in einigen Jahren hierzulande vielleicht nicht mehr „Extremwetter“, sondern einfach „Sommer“ nennt.

Der Boden leidet unter den vergangenen Dürresommern – noch immer

Selbst wenn die Pariser Klimaziele erreicht werden und die Durchschnittstemperatur auf der Erde nicht um mehr als zwei Grad Celsius steigt, „werden wir fast jedes Jahr einen Sommer wie 2018 bekommen“, sagt UFZ-Chef Georg Teutsch. Mehr als eine Million Abrufe verzeichnet mittlerweile der Dürremonitor, den das UFZ seit fünf Jahren im Internet täglich aktualisiert.

Aktueller UFZ-Dürremonitor: Die Landkarte zeigt die Bodenfeuchte in 1,80 Meter Tiefe. Dunkelrot steht für „außergewöhnliche Dürre“ – bereits im Januar. Quelle: UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Sogar gegenwärtig warnt die entsprechende Deutschlandkarte im Osten mit der Farbe Rot. Soll heißen: 1,80 Meter unter der Oberfläche hat sich der Boden noch nicht von den Dürren der vergangenen zwei Jahre erholt. Wie das Jahr 2020 für den Ackerbau wird, hängt zunächst vom Wetter ab, nicht vom Klima. „Der Oberboden ist bisher okay“, sagt UFZ-Dürreforscher Andreas Marx. Für die Forstwirtschaft sieht das anders aus, Bäume wurzeln tiefer als Getreide: „Die Wälder werden sich 2020 definitiv noch nicht erholen“, so Marx.

Mit der Wurzeltiefe hängt auch zusammen, dass sich der Dürresommer 2018 vor allem in katastrophalen Ernten versinnbildlicht hat. Wohingegen die nicht ganz so extreme Trockenheit 2019 mit braunen Baumkronen assoziiert wird. „Im August 2018 verkündeten wir, alles sei im grünen Bereich“, erinnert sich Manfred Großmann, Leiter des Nationalparks Hainich. „Und dass unsere Buchen erst langfristig Schaden nehmen, falls sich die Extreme häufen. 2019 mussten wir ,falls’ und ,langfristig’ streichen.“ Larissa Schulz-Trieglaff von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände spricht von einem „Jahrhundertereignis“.

Jahrhundertereignis? „Das Jahrhundert ist noch lang“

Den Klimawandel zu bremsen, ist das eine. Das andere ist der Versuch, sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen. Immerhin, so UFZ-Forscher Marx, nehme der Jahresniederschlag in Deutschland im Gegensatz etwa zu den Mittelmeeranrainern nicht generell ab. „Da haben wir einen Hebel, an dem wir ansetzen können: Wie machen wir den Regen des Winters im Sommer nutzbar?“ Bislang werden nur drei Prozent der Äcker in Deutschland bewässert – und das vor allem beim Kartoffelanbau in Niedersachsen, weiß Vera-Tatjana Gizewski von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Allerdings könnte der Bedarf künftig enorm werden: Auf einer untersuchten Fläche in Sachsen-Anhalt fehlten 2018 pro Quadratkilometer 15 000 Kubikmeter Wasser. „Das wäre ein Speicher mit den Maßen 70 Meter mal 70 Meter mal drei Meter“, rechnet Marx vor. Landwirt von Arnim, dessen Gut mehrere Geschäftsfelder verfolgt, gibt seinem Ackerbau noch ein einziges schlechtes Jahr. „Ein weiteres schaffen wir dann nicht mehr“, sagt er. „Wobei wir uns dem Wetter seit Generationen ergeben. Was aber heute fehlt, sind klare Signale aus der Politik“, klagt er und befürchtet: „Ohne Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat wird es nicht gehen.“ Was wiederum die Artenvielfalt bedroht.

Ein Dilemma, für das die Wissenschaftler im UFZ auch noch diesen Mittwoch Auswege suchen. Freilich nicht nur dort und nicht nur dann: Es ist eine Jahrhundertaufgabe. Von einem „Jahrhundertereignis“ möchte Großmann vom Thüringer Nationalpark Hainich hinsichtlich der beiden Dürresommer aber anders als eine Kollegin Schulz-Trieglaff lieber nicht sprechen. „Das Jahrhundert ist noch lang“, sagt er.

Von Mathias Wöbking