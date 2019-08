Leipzig/Dresden

Tausende Kilometer Drainageleitungen liegen unter den Äckern in Mitteldeutschland, rund ein Viertel wird so entwässert. Aber kaum jemand weiß, wo und in welchem Zustand die jahrzehntealten Anlagen sind. „Wo Entwässerungsanlagen liegen, ist unbekannt, da das DDR-Meliorationskataster zum Großteil nicht mehr auffindbar ist und überwiegend bei Privaten vorliegt“, teilte Sachsens Umweltministerium auf LVZ-Anfrage mit. „Ebenso liegen keine Informationen zum Erhaltungszustand vor“, erklärte Ministeriumssprecher Frank Meyer.

Fest stehe nur, dass bereits zur Wende gut ein Zehntel der vorhandenen Melioration in der Forst- und Landwirtschaft nicht oder nur noch eingeschränkt funktionsfähig gewesen sei, hat das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ermittelt. Mit existenziellen Folgen für die Agrarbetriebe: Erträge sinken, Ackerflächen werden teils unbrauchbar.

„Wasser in der Landschaft halten“

Naturschützer fordern ohnehin, die Rohrsysteme so bald wie möglich aus dem Boden zu verbannen. „Bei all den Debatten um Dürresommer, Missernten und Schädlingsklagen ist es doch die naheliegendste Lösung, das Wasser so lange wie möglich in der Landschaft zu halten und dessen Abfluss nicht künstlich zu beschleunigen“, gibt Tobias Mehnert zu bedenken. Der Vorsitzende das Naturschutzverbandes Sachsen ( Nasa) kritisiert, dass es im Freistaat kein natürlich belassenes Quellgebiet mehr im Acker gebe, und selbst im Grünland seien ursprüngliche Quellgebiete fast komplett entwässert.

„Pestizide und Dünger gelangen vom Feld durch Entwässerungssysteme direkt in Bächen und Flüssen“, so der Landwirt aus dem mittelsächsischen Oederan. Mit dramatischen Auswirkungen auf die Artenvielfalt von Insekten, Vögeln, Amphibien und Fischen. Daher fordern die Unterstützer von Nasa und Grüner Liga ein groß angelegte Renaturierungsprogramm und den Rückbau der Drainagen. Künstlich entwässerte Landwirtschaftsstandorte dürften aus Brüssel „keine Agrar-Subventionen erhalten, solange dieser unnatürliche Zustand erhalten bleibt“, heißt es in einer kürzlich verfassten Erklärung.

Umweltministerium gegen Rückbau

Das Umweltministerium widerspricht dieser Auffassung. „ Drainagen erfüllen eine wichtige Funktion, um die landwirtschaftliche Bewirtschaftung und Nahrungsmittelerzeugung auf annähernd einem Viertel der landwirtschaftlich genutzten Flächen zu sichern“, betont Ministeriumssprecher Meyer. „Eine komplette Beseitigung der bestehenden Drainagen ist deshalb nicht sinnvoll.“ Diese Systeme hätten überall dort ihre Berechtigung, „wo die Vorteile für die Bewirtschaftung die aus der Drainierung entstehenden Nachteile überwiegen“. Für eine Fördermittelsperre, wie sie die Grüne Liga fordert, bestehe keine rechtliche Grundlage. „Die Kriterien, die für den Erhalt der Direktzahlungen einzuhalten sind, legt die EU fest“, erklärt der Sprecher. „Ein Ausschluss wegen vorhandener Drainagen ist dort nicht vorgesehen.

Seit etwa 100 Jahren werden Felder durch künstliche Drainagen entwässert. Die intensivierte DDR-Landwirtschaft ließ die Äcker flächendeckend und systematisch verrohren. Um Neubau und Instandhaltung kümmerten sich seit den 1960er Jahren Meliorationsgenossenschaften und volkseigene Baubetriebe. Das umfangreiche Kataster, wo sich diese zumeist unterirdischen Anlagen befinden, ging mit den Wendewirren verloren.

Aufwendige Suche im Untergrund

Wenn Agrarbetriebe heute defekte Leitungen reparieren wollen, beginnt oft eine komplizierte Suche. Bei vielen größeren Firmen wird das unterirdische Rohrnetz auf rund 1000 Kilometer Länge geschätzt. Suchschachtungen sind zeitraubend und teuer. Eine Spezialfirma, die dabei hilft, ist Apus Systems aus Dresden. Mit Luftbildern und Geodatenverarbeitung werden Anlagen aufgespürt, neue Drainagepläne erstellt und in einer Datenbank gespeichert. Für den Firmenchef Mario Hehnel sind die bundesweit auf vier Millionen Hektar verteilten Entwässerungssysteme „wichtig, um die hiesige Kulturlandschaft weiterzuentwickeln. Landwirte verdienen mit ertragreichen Flächen ihr Lohn und Brot“, betont er. „Auch für die Renaturierung bisheriger Äcker ist es wichtig zu wissen, ob und wohin sie entwässert werden.“

Von Winfried Mahr