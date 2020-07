Dresden

Die Sachsen-SPD erreichte laut einer LVZ-Umfrage gerade mal sieben Prozent der Stimmen, wenn jetzt ein Landtag gewählt würde. SPD-Chef Martin Dulig erklärt im Interview, warum seine Partei nicht aus der Talsohle kommt.

Herr Dulig, Sie haben – wie auch Sozialministerin Petra Köpping – in der LVZ-Umfrage hervorragende Noten der Wähler erhalten, die Sachsen-SPD aber taumelt gleichzeitig mit nur noch sieben Prozent dem Abgrund entgegen. Wissen die Wähler womöglich gar nicht, welcher Partei Sie vorsitzen?

Wir sind dabei, das Land durch eine seiner schwersten Krisen zu führen. Wirtschaftlich, sozial und gesellschaftlich stehen wir vor enormen Herausforderungen, die wir jetzt entschlossen mit guter Politik anpacken. Eine sozialdemokratisch geprägte Krisenpolitik und SPD-Politiker finden große Unterstützung, das sind gute Voraussetzungen für ein Erstarken der SPD.

Welche Rolle spielt das Agieren der Bundes-SPD?

Mit der Wahl einer neuen Führungsspitze ist auch in der Bundespartei mehr Ruhe eingekehrt. Inzwischen arbeiten Olaf Scholz und Norbert Walter-Borjans sehr gut zusammen. Ein Ergebnis sind die Hilfsprogramme und Konjunkturpakete des Bundes, die Millionen Arbeitsplätze gesichert haben und jetzt notwendige Zukunftsinvestitionen auslösen. Trotzdem sind die Umfragewerte nicht befriedigend, weil sich auch hier das Phänomen einstellt, dass die Zustimmung sich eher auf den Kapitänen, denn auf das Team im Maschinenraum konzentriert - genau wie in Sachsen. Lamentieren hilft da aber nicht, sondern nur weiter gute Politik. Anders als die Union hat die SPD ihre Führungsfrage geklärt.

„Stärker klar machen, dass das nicht selbstverständlich ist

Wie schätzen Sie die Rolle der Corona-Krise dabei ein?

Schaut man sich die vergangenen vier Monate an, dann waren es mit Gesundheits- und Wirtschaftsministerium vor allem die SPD-geführten Ministerien, die die Krise in Sachsen gemanagt haben. Es ist ein sozialdemokratischer Politikansatz, die Menschen in einer Krise nicht sich selbst oder den zerstörerischen Kräften globaler Märkte zu überlassen. Diese Politik wird nicht nur von der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unterstützt, sondern auch von anderen Parteien kopiert.

Wie wollen Sie das verhindern?

Vielleicht müssen wir stärker klar machen, dass das nicht selbstverständlich ist. Teile von CDU, FDP und AfD diskutieren statt mehr Solidarität über soziale Kürzungen, die Senkung des Mindestlohns oder die Lockerung des Kündigungsschutzes. Ob sich in der Union diese Kräfte nach Angela Merkel durchsetzen, ist offen. Aber vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen ist für einen solchen Parteienstreit gerade nicht der richtige Zeitpunkt.

„Grünen-Themen haben andere Bedeutung bekommen“

Folgt man dieser Theorie, müssten die Grünen auch verlieren. Das Gegenteil ist aber der Fall.

Wir leben in einer Zeit, in der die Grünen-Themen eine ganz andere gesellschaftspolitische Bedeutung bekommen haben. Das sind keine Klientel- oder Nischenthemen mehr, sondern Themen der ganzen Gesellschaft. Das führt dazu, dass die Grünen – unabhängig von der Corona-Krise – ganz anders in der Wählergunst gesehen werden.

Was kann die SPD da tun?

Es ist unsere Aufgabe, klar zu machen, dass Nachhaltigkeitsthemen nicht nur bei einer Partei liegen. Die ganze Klima-Debatte ist doch mittlerweile zu einer Marketingkampagne für die Grünen geworden. Denken Sie allein an den Begriff New Green Deal. Wir müssen auch den Anteil der Sozialdemokratie an der ökologischen Wende vermitteln – und zwar nicht in einer Art Dauerwettstreit mit den Grünen.

„Nachhaltigkeitsprozesse sozial gerecht gestalten“

Worin besteht dieser SPD-Anteil?

Die SPD hat das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit immer mit sozialer Gerechtigkeit verbunden und dabei große Fortschritte erzielt. Der Atomausstieg, das Pariser Klimaschutzabkommen und auch der Ausbau Erneuerbarer Energien und damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind unter sozialdemokratischer Regie durchgesetzt worden. In Sachsen setzt ein SPD-geführtes Ministerium die Verkehrswende um.

Das unterscheidet Ihre Partei aber noch nicht.

Aufgabe der SPD ist es, darauf zu achten, dass Nachhaltigkeitsprozesse auch sozial gerecht gestaltet werden. Es bringt nichts, überall mit dem erhobenen grünen Zeigefinger herumzulaufen, ohne den Menschen das Vertrauen zu geben, dass ökologische oder energetische Veränderungen auch eine Chance für soziale Entwicklung haben. Die Welt verändert sich und das muss vernünftig und gerecht geschehen. Den Ängsten der Menschen muss positiv begegnet werden. Dazu braucht es eine Partei, die sich genau darum kümmert.

„ SPD sorgt dafür, dass der Laden zusammenhält“

Fürchten Sie nicht, dass die SPD zwischen CDU und Grünen zerrieben wird?

Nein. Wir sehen ja gerade, wer in Bund und Land die Arbeit macht. Die Union ist uneins und steht vor einer offenen Führungsfrage. Und die Grünen gleiten auf einer Image-Blase durch die Opposition. In Sachsen sind wir auf einem guten Weg aus unterschiedlichen Positionen gemeinsam einen guten Weg zu finden. Ich wüsste nicht, wo wir stünden, wenn die SPD nicht dafür sorgen würde, dass der Laden zusammenhält.

Und trotzdem bewegt sich bei der SPD nichts.

Wir nehmen die Herausforderung an. Den Anspruch, wieder über 20 Prozent oder 30 Prozent der Stimmen zu kommen und auch wieder einen Bundeskanzler zu stellen, werden wir nur erreichen, wenn wir die Menschen davon überzeugen, dass sich jemand darum kümmert, dass die Veränderung gerecht gestaltet wird und dass wirklich etwas getan wird, gegen die Ungleichheit in unserem Land.

„Herausforderung junge Generation“

Gerade bei den Jüngeren rutscht die SPD aber bereits unter fünf Prozent. Das ist doch ein Widerspruch?

Das schmerzt mich sehr, weil die Gefahr groß ist, dass die SPD dort angekommen ist, wo wir die CDU in den 1990er-Jahren immer gesehen haben: grau, verstaubt und uncool. Den Jungen Unioner hat man meilenweit am grauen Anzug erkannt und gewusst: Das sind Spießer, mit denen wollen wir nicht. Jetzt muss man ehrlich sagen: So ein bisschen Staub liegt auch auf unseren Schultern. So richtig sexy ist die SPD nicht. Und gerade mit dem Anspruch eine Zukunftspartei zu sein, geht es doch darum, die Interessen der jungen Generation zu vertreten.

Das klingt nach Spagat...

Die Herausforderung ist, wie man die junge Generation fassen kann. Gehe ich da vom großstädtischen Milieu in Leipzig-Connewitz und Dresden-Neustadt aus oder von der Jugend in den kleinen Städten und Gemeinden aus, die ganz andere Werte hat? Von den Internet-Affinen, für die Digitalisierung längst Teil des Lebensgefühls ist oder von den politisch Engagierten? Oder doch von denen, die eigene Werte haben und politisch nicht interessiert sind? Es geht letztlich um die Verbindung zwischen denen, die in London oder Lissabon studieren wollen und jenen, denen ein gut gefüllter Mopedtank wichtiger ist. Am Ende geht es darum, dass jeder so glücklich werden kann, wie er oder sie will.

„Häufig wird das Trennende betont“

Wer steht Ihnen näher?

Leider wird in unserer Schwarz-Weiß-Gesellschaft viel zu häufig das Trennende betont, anstatt aus der Verschiedenheit eine Stärke zu ziehen. Jeder hat das Recht, sein Umfeld zu gestalten und dafür anerkannt zu werden. Und um diese Vielfalt der Lebensentwürfe in der jungen Generation müssen wir uns kümmern.

Nun hat die SPD auf Bundesebene gerade die Grundrente und auf Landesebene die Gemeinschaftsschule durchgeboxt. Wird sich das langfristig auszahlen?

Wir feiern ja solche Erfolge nicht für uns, sondern für die Menschen in unserem Land. Von der Grundrente profitieren über eine Million Menschen, die am Ende des Monats mehr im Geldbeutel haben und deren Lebensleistung endlich anerkannt wird. Und mit der Gemeinschaftsschule sorgen wir dafür, dass die Kinder ins Zentrum des Bildungsinteresses rücken. Oder denken Sie an den Mindestlohn: Es ist noch gar nicht lange her, da gab es hier fünf Euro Stundenlohn und Tschüss. Bald sind es über zehn Euro. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Wir dürfen aber nicht mit dem Wunsch nach Dankbarkeit überzeugen, sondern mit dem, was wir in Zukunft noch vorhaben.

„Da müssen wir besser werden“

Und das wäre?

Die SPD hat in den vergangenen Jahren selbst dazu beigetragen, dass man diese Erfolge manchmal nicht gesehen hat. Was viele in dem Ganzen Hin und Her der vergangenen Jahre vergessen haben ist, dass wir neben der Regierungsarbeit auch inhaltlich einiges nach vorne gebracht haben. Auf dem letzten Bundesparteitag haben wir ein neues Sozialstaatskonzept auf den Weg gebracht, das Hartz IV endlich überwindet. Das muss aber auch bei den Menschen ankommen. Da müssen wir besser werden. In Sachsen arbeiten wir intensiv an der Mobilität von morgen, einer starken Sozialpartnerschaft und mehr sozialer Gerechtigkeit. Außerdem stellen wir mit Sachsens Sozialministerin Petra Köpping den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt.

Wegen Corona mussten Sie ihren Parteitag in Chemnitz in den Januar verschieben. Was ist das Ziel dort?

Die Verschiebung war notwendig, weil unseren Gliederungen durch Corona die nötige Zeit für die inhaltliche und personelle Vorbereitung fehlte. Wie nach jeder Wahl haben wir analysiert und geschaut, wie man mit dem Ergebnis umgeht. Die Lösung ist nicht, alles anders zu machen und sich neu zu erfinden. Ich glaube auch nicht, dass die SPD ein Analyseproblem hat oder ein personelles Problem.

„Das Umfeld hat sich verändert“

Sondern?

Die Frage ist, wie wir es schaffen wollen, dass die SPD zum Garanten für Gerechtigkeit in Veränderungsprozessen wird. Da spielt die Partei noch eine untergeordnete Rolle, obwohl das auf der Tagesordnung steht. Unsere Kernthemen haben sich nicht verändert, wohl aber das Umfeld.

Inwiefern?

In Sachsen stehen wir im Spannungsfeld zwischen Koalitionspartei und selbstständiger Partei, die am Profil erkennbar sein will. Das führt auch zu Reibungen innerhalb der SPD. Deshalb wird es auf dem Parteitag viele inhaltlichen Diskussionen geben und Grundsatzfragen müssen geklärt werden. Ich werbe aber dafür, dass das nicht schon wieder reine Selbstbeschäftigung wird.

Wen sehen Sie als künftigen SPD-Kanzlerkandidaten?

Ich habe meinen Wunsch und meinen Favoriten, aber ich werde nicht vorzeitig eine Personaldebatte befeuern. Die Namen liegen ja auf der Hand.

