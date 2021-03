Dulig fordert Sachsen zum Shoppen in den Städten auf

Dresden

Nach wochenlangem Warten auf Click & Collect fordert der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) nunmehr von den Sachsen, den Einzelhandel zu unterstützen und dort verstärkt einzukaufen. „Jeder und jede ist gefragt“, sagte Dulig zum Start einer neuen Kampagne in Dresden. Das betreffe auch die zusätzliche Möglichkeit Click & Meet.

Plakatmotive sollen werben

Zunächst soll mit zwei Plakatmotiven im Rahmen der Initiative „So geht sächsisch“ für Einkaufen beim Händler um die Ecke geworben werden. Kleine und große Kunden erzählten dabei eine ganz persönliche Geschichte. „Wir wollen unseren Händlerinnen und Händlern damit zeigen: Wir unterstützen euch. Wir brauchen euch“, so der Wirtschaftsminister.

Einschlägige Umfragen sähen laut Dulig mittlerweile 60 Prozent der Modehändler in den Innenstädten in ihrer Existenz bedroht. Immerhin habe der Freistaat beim Bund erreicht, dass die Verluste bei Saison- und verderblicher Ware zu 100 Prozent auf die laufenden Fixkosten angerechnet werden können.

„Sachsen braucht seinen Handel“

Zwar halte sich die aktuelle Zahl der Insolvenzen noch in engen Grenzen, der Handel brauche aber eine Perspektive. Und Sachsen brauche seinen Handel, sagte der Wirtschaftsminister. Dieser sei das Gesicht einer Stadt. Während der Internet- und der Versandhandel boome, müssten die Läden in den Innenstädten Umsatzverluste verzeichnen. Ergo: „Wir alle sind aufgefordert, die Attraktivität der Innenstädte als Kulturgut zu erhalten.“ Die Kunden trügen damit auch eine Verantwortung für die Region und deren lokalen Einzelhandel.

Click & Collect (das Bestellen und Abholen von Waren) war bereits am 15. Februar zugelassen worden, Click & Meet (das vorher terminierte Einkaufen in Geschäften) ist seit 8. März in Abhängigkeit von einer aktuellen Inzidenz unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner wieder möglich. Diese Instrumente würden dem Handel vor allem dann nützen, wenn durch zahlreiche Kundinnen und Kunden Umsätze verschafft würden, so Dulig. Leider habe man eine weitere Öffnung des Handels aufgrund der aktuellen Infektionslage nicht vertreten können, räumte er ein.

Von Roland Herold