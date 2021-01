Dresden

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) hat den Bund aufgefordert, die vom Lockdown betroffenen Unternehmen zügig zu unterstützen. „Wir haben mit dem Bund gesprochen, dass diese Zahlungen schnell kommen“, sagte Dulig. Der Bund müsse „sein Versprechen wahr machen“, fügte der Minister mit Blick auf die ab Januar geplanten Überbrückungshilfen hinzu.

Wirtschaft kritisiert schleppende Umsetzung

Wirtschaftsverbände hatten wiederholt eine schleppende Umsetzung kritisiert. Laut sächsischen Wirtschaftsministerium sind bislang 50,7 Millionen Euro aus der sogenannten Novemberhilfe ausgezahlt worden, davon entfielen 6,8 Millionen Euro auf Solo-Selbstständige beziehungsweise Direktanträge. Für Dezember-Ausfälle wurden an Unternehmen im Freistaat bereits 17 Millionen Euro überwiesen, die Zahlungen haben allerdings erst am 5. Januar begonnen. „ Sachsen hat damit eine gute Bilanz“, so Dulig.

Überbrückungshilfe für Fixkosten „so schnell wie möglich“

Bei den November- sowie Dezemberhilfen werden über Zuschüsse Umsatzausfälle von bis zu 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erstattet. Für die Fördermonate ab Januar gilt wieder das System der Überbrückungshilfen: Erstattet werden betriebliche Fixkosten wie Mieten und Pachten. Die regulären Auszahlungen der Überbrückungshilfe III sollen im ersten Quartal erfolgen. Allerdings sind Abschläge „so schnell wie möglich“ geplant, wie es in einer Bund-Länder-Vereinbarung heißt. Die Absprachen müssten nun rasch umgesetzt werden, um den Unternehmen zu helfen, forderte Dulig.

Sachsen-Zuschuss für Tests bei Grenzpendlern

Außerdem kündigte der Wirtschaftsminister eine pauschale Unterstützung für Unternehmen an, die ihre Grenzpendler ab 18. Januar regelmäßig testen lassen müssen. Das sächsische Kabinett wolle am Dienstag einen Zuschuss von zehn Euro je notwendigem Test beschließen, kündigte Dulig an. Laut der neuen Regelung müssen sich Grenzpendler mindestens zwei Mal pro Woche auf Corona testen lassen. Aus der Wirtschaft gibt es erhebliche Kritik an der neuen Vorschrift, die ursprünglich schon am 11. Januar in Kraft treten sollte.

Von Andreas Debski