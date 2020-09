Dulig zu Verhandlungen in Wien: Was passiert mit den Roßweiner Schmiedewerkern?

Wien

Am Dienstag um halb elf betrat Dulig mit einer Delegation die Wiener Geschäftszentrale der Frauenthal Holding AG. Bei Wasser und Mozartkugeln wurde in einem etwa zweistündigen Gespräch besprochen, wie es für die Angestellten des sächsischen Werks, das das Unternehmen zum Jahresende schließt, weitergehen könnte.

Dulig bietet Hilfe an

Sachsens Wirtschaftsminister zeigte dem Unternehmen dabei erste Möglichkeiten auf, den Standort in der Kleinstadt bei Döbeln künftig anders zu nutzen. „Das Unternehmen will gerne in Sachsen bleiben und dabei wollen wir sie unterstützen“, sagte er nach den Verhandlungen am Dienstag gegenüber der LVZ. „Wir sind immer offen, Umstrukturierungen zugunsten von Arbeitnehmern in unserer Region mitzufinanzieren.“

Anzeige

So biete man, mit Unterstützung von EU-Geldern, beispielsweise einen „Weiterbildungsscheck“ an. Mit diesem können Unternehmen ihre spezialisierten Mitarbeiter auf andere Arbeitsbereiche umschulen lassen. Das könne helfen, um den Standort Roßwein in Zukunft für andere Produktionen zu nutzen. Die Frauenthal-Gruppe wolle sich in den nächsten Wochen darüber beraten.

Weitere LVZ+ Artikel

Das Werk, das Teile für Verbrennungsmotoren herstellt, war Anfang 2017 von der österreichischen Frauenthaler Holding AG übernommen worden. Im März kam die Belegschaft, Corona-bedingt, in Kurzarbeit. Zu Beginn dieses Monats folgte das Aus: Geschäftsführer Amit Bedi reiste damals persönlich nach Sachsen, um mitzuteilen, dass man zum Jahresende schließen werde. Der Roßweiner Bürgermeister Veit Lindner sprach damals von einem „schwarzen Tag“ für seine Stadt.

Neue Jobs in Aussicht

Die Frauenthal-Gruppe hat bereits Verhandlungen mit der IG Metall aufgenommen, um einen Sozialplan für ihre bald arbeitslosen Fachkräfte auszuhandeln. Nun arbeite man an Alternativen, die Angestellten in andere Jobs zu überführen. „Ich übernehme persönlich die Verantwortung, dass unsere Mitarbeitenden neue Arbeit bekommen“, sagte Frauenthal-Geschäftsführer Amit Bedi am Dienstag der LVZ. Am Montag habe man zu einem Bewerbertag mit einem Unternehmen aus dem Umkreis eingeladen. Dieses wolle bis zu fünfzehn Mitarbeiter aus dem Roßweiner Werk übernehmen. Weitere solcher Treffen sollen folgen.

Quelle: Sven Bartsch

Werk wird geschlossen

„An der Entscheidung, dass das Werk schließt, gibt es aber kein Rütteln“, sagte Dulig. „Es leuchtet mir völlig ein, dass sich der Standort in Roßwein nicht fortsetzen lässt, wenn man dort ein Produkt fertigt, das nicht zukunftsfähig ist.“ Das Roßweiner Werk hat sich mit seinen 110 Mitarbeitern auf die Herstellung von Pleuelstangen konzentriert. Diese sind für die Kraftübertragung in Verbrennungsmotoren verantwortlich und werden von der Autoindustrie benötigt. Durch den Wandel zur Elektromobilität und die sinkende Nachfrage für Verbrenner-Technologie, erhalten derartige Werke aber immer weniger Aufträge.

Standort in NRW wird gestützt

„Ich glaube, dass noch in Zukunft Verbrennungsmotoren und damit Pleulstangen benötigt werden“, sagte Geschäftsführer Bedi, „aber nicht mehr in der Dimension.“ Das habe man an starken Auftragsverlusten in den vergangenen Jahren bemerkt. Das sächsische Werk schließt auch zugunsten eines anderen Standorts im Westen: Da die größere Frauenthal-Schmiede Plettenberg in Nordrhein-Westfalen mit ihren 450 Mitarbeitern erhalten werden soll, rentiert sich die Herstellung in Roßwein nicht mehr. Zu DDR-Zeiten arbeiteten in Roßwein noch 1500 Menschen. Man fertigte hier Achsen und Federn für den Trabant.

Druckluftbehälter aus dem Erzgebirge

Die Frauenthal-Gruppe betreibt im erzgebirgischen Elterlein ein weiteres Werk in Sachsen. In dem etwas größeren Standort mit 250 Beschäftigten werden Druckluftbehälter gefertigt. Zusammen mit einem weiteren Werk im tschechischen Hustopeče macht das Unternehmen so 80 Prozent des europäischen Marktanteils für Druckluftbehälter aus. Im Geschäftsjahr 2019 hatte die Frauenthal Holding AG im erfolgreichsten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte einen Umsatz von einer Milliarde Euro erzielt.

Lesen Sie auch: Sachsens Wirtschaftsminister Dulig auf Österreich-Tour: „Es geht um Corona“

Von Josa Mania-Schlegel