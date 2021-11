Durch Arbeit im Untergrund zum sächsischen Unternehmerpreis?

„Sachsens Unternehmer des Jahres“ wird zum 17. Mal gekürt.

Am Wettbewerb sind alle drei großen Tageszeitungen im Freistaat und der MDR beteiligt.

Der/die Sieger/in erhält „Die Träumende“ der Bildhauerin Malgorzata Chodakowska.

Eine Jury entscheidet, wer die vergoldete Bronzestatue am 13. Mai 2022 in Dresdens Gläserner VW-Manufaktur bekommt.

Das Kunstwerk ist 40 Kilo schwer, 1,20 Meter groß, kein Wanderpokal, und gehört dem/der Sieger/in.

Bis zum 4. Februar können sich Unternehmer/innen bewerben oder vorgeschlagen werden.

Teilnahmebedingungen: mindestens zehn Mitarbeiter, 500.000 Euro Jahresumsatz, fünf Jahre am Markt, eigene Anteile am Unternehmen, das mehrheitlich in Privatbesitz sein muss, Firmensitz oder Niederlassung in Sachsen.

Auszeichnungskriterien: besondere unternehmerische Leistung 2021 – z.B. Erhalt oder Schaffung von Jobs, Lehrstellen, Innovationen, Akquisitionen, Engagement für die Region, erfolgreiche Krisenbewältigung.

Die Kategorie „FokusX“ würdigt den oder die beste Ressourcenmanager/in in Sachen Nachhaltigkeit. Der Preis: ein Werbebudget von 60 000 Euro in der Sächsischen Zeitung, der Leipziger Volkszeitung und der Freien Presse.

Bewerber für das „Start-up des Jahres“ müssen ihre Firma im Zeitraum 2017–20 gegründet haben, eine tolle Geschäftsidee und einen überzeugenden Businessplan vorlegen.

Die Besten präsentieren sich, je nach Coronalage, bei der Preisgala und online. Die Zuschauer entscheiden mit.

Auch diesem Champion winken Medialeistungen für 60 000 Euro.

„Sachsens Unternehmer des Jahres“ ist eine Initiative von Sächsische Zeitung, Freie Presse, Leipziger Volkszeitung und MDR Sachsen sowie von Volkswagen Sachsen, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft KPMG, LBBW, Gesundheitskasse AOK Plus.