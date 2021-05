Leipzig

„Tut mir leid, Dave, ich kann das leider nicht tun“, sagt der Supercomputer HAL 9000 und verweigert einem Astronauten den Wiedereinstieg ins Raumschiff. Die Szene ist fiktiv, stammt aus Stanley Kubriks Meisterwerk „2001: Odyssee im Weltraum“ von 1968. Sie thematisiert das Misstrauen gegenüber Künstlicher Intelligenz (KI), das sich bis heute vielfach gehalten hat: Maschinen, die selbstständig Entscheidungen treffen und sich plötzlich gegen uns wenden – ein inzwischen oft verfilmtes Grauen.

Jan Nowak kennt solche Geschichten. Er selbst mag Science Fiction von Isaac Asimov und Ridley Scotts Film „Blade Runner“ (1982) besonders. Darin jagt ein Detektiv außer Kontrolle geratene Roboter, die nicht mehr vom Menschen zu unterscheiden sind. „Ich finde den Film sehr interessant, weil er sich auch mit der Philosophie hinter Robotik und Künstlicher Intelligenz beschäftigt“, sagt Nowak. Angst vor Robotern mit KI hat er indes nicht, ganz im Gegenteil. Er gehört zu denen, die das Thema in Sachsen vehement vorantreiben, die wissenschaftliche Forschung in die Praxis überführen. In seinem Fall für die Appsfactory Leipzig.

Schleußig statt San Francisco

KI lohnt sich, das lässt sich in der Firmenzentrale in einem früheren Messehaus mitten in der Leipziger City unschwer erkennen. Wer hier eingelassen wird, fühlt sich dem weltweiten IT-Mekka Silicon Valley (USA) gleich näher – nur, dass auf den Wegweisern im Eingangsbereich nicht San Francisco und Palo Alto, sondern Schleußig und Markkleeberg zu lesen ist. „Wir haben unsere Konferenzräume regional benannt“, erläutert Junior-Manager Caine Eschberger. Ein Fünkchen Lokalkolorit in der ansonsten überaus multikulturellen Firma. Ob demnächst noch Mockau-Süd oder Anger-Crottendorf folgen? Gut möglich, sagt er und lacht.

Das Betriebsklima ist locker, die Büros sind offen. Wer Ruhe beim Nachdenken braucht, verschwindet in einer schalldichten Box im Raum, die auch ein Spacelift sein könnte. „Die Box ist sehr beliebt, wir müssen aufpassen, dass sich die Kollegen darin nicht häuslich einrichten“, erzählt Nowak. Ein Mitarbeiter huscht hinein, winkt kurz hinterm schalldichten Glas – sein Videocall mit Hamburg läuft schon.

175 Mitarbeiter und manuelle Blockaden

Das einstige Start-up aus der Messestadt hat inzwischen bundesweit vier weitere Filialen. Allein in Leipzig arbeiten 175 Mitarbeiter, die unter anderem für die Deutsche Bahn, den öffentlichen Rundfunk und die Leipziger Polizei an Innovationen mit Künstlicher Intelligenz schrauben. „Wir bezeichnen uns selbst als Digitalisierungsagentur. Wir gehen in alle Arbeitsprozesse unserer Kunden hinein, schauen, dass es möglichst wenig manuelle Blockaden gibt, um die Prozesse insgesamt effizienter und qualitativ hochwertiger zu gestalten“, sagt Nowak stolz.

Manuelle Blockaden? Das klingt nach Manuela oder Manfred, die beim Tempo im dritten Jahrtausend nicht mehr mithalten können. Nowak schmunzelt. Nein, so sei das nicht gemeint. Künstliche Intelligenz solle Probleme in Arbeitsprozessen lösen, die bisher so nicht lösbar waren. „Die Personaleinsparung ist immer das erste Schreckgespenst, dass dabei genannt wird. Tatsächlich ist es aber so: Viele Firmen können ihren eigentlichen Personalbedarf gar nicht mehr decken.“ Um als Unternehmen weiter wachsen zu können, gehe es gar nicht mehr ohne automatisierte Hilfen.

Ganz von der Hand zu weisen sind Veränderungen, bei denen menschliche Arbeitsplätze in Automaten aufgehen, allerdings nicht. Da reicht ein Blick in die Automobil-Produktion der vergangenen Jahrzehnte. „Wir betrachten die Prozesse immer ganzheitlich, schauen uns an: Wie können die Mitarbeiter so aufgestellt werden, dass sie künftig das Controlling übernehmen“, erklärt KI-Experte Nowak. Der Mensch wird also vom Akteur zum Kontrolleur. „Wir lernen ein Leben lang und die Veränderung ist ein Teil davon.“

Lernen – das ist auch ein Kernaspekt der Künstlichen Intelligenz. Selbstfahrende Autos, die sich im dynamischen Verkehr einer Großstadt zurechtfinden, auch wenn sie noch nie dort waren. Software, die alles Gesprochene in 40 Sprachen übersetzt, auch wenn mal einer nuschelt. Wie intelligent ist das Künstliche 2021 überhaupt schon?

Denk- und Emotionsfallen

„Der Begriff selbst birgt ja leider schon Denk- und Emotionsfallen“, sagt Professor Knut Löschke. Der 70-Jährige ist so etwas wie die graue Eminenz des Fachbereichs in Sachsen, hat schon zu DDR-Zeiten an Software gearbeitet, später den IT-Dienstleister PC-Ware aufgebaut. Man spürt, wie sehr er noch immer für den Fortschritt brennt und dabei offenbar auch die angeblich technikfeindliche Jugend kritisch beäugt. Für die Dystopien in Filmen und Büchern hat er entsprechend wenig übrig. „Das ist alles Quatsch.“ Letztlich sei KI nur ein kleines Teilgebiet der Informatik, das sich mit Datenverarbeitung beschäftigt. „Es geht darum, was ein ‚intelligentes‘ Lebewesen, sogar ein Mensch tun würde – nur schneller und fehlerfreier.“ Dafür würden Computer-Systeme mit Informationen „gefüttert“ und die verarbeitenden Parameter dann so „justiert“, dass gewünschte Ergebnisse geliefert werden, erläutert der Senior. Je mehr Daten es gibt, umso genauer könne eine Maschine arbeiten, ja den Menschen in einer speziellen Disziplin auch überflügeln.

„Der aktuelle Stand der KI ist wohl noch die digitale Waschmaschine“, sagt Nowak. Prozesse, die von A bis Z komplett nachvollziehbar sind, können inzwischen sehr gut automatisiert werden. Dass spontane Reaktionen auf Unvorhersehbares möglich werden, hält er aber noch für ausgeschlossen. Mindestens bis zum Ende dieses Jahrhunderts. „Für das Antizipieren von Situationen, die vorher nicht aufgetreten sind, brauchen Maschinen extrem viel Weltwissen.“ Quasi den Erfahrungsschatz eines Menschen, als kompletten Datensatz. Bei allem technischen Fortschritt bis heute: „Wir reden vom Tausendfachen, vielleicht vom Millionenfachen der heutigen Rechenkapazität“, sagt Nowak. Letztlich werde jede noch so fortschrittliche Maschine auf absehbare Zeit drei Dinge nicht können: Empathie, Kreativität und freie Problemlösungsfähigkeit.

Das klingt nach Dreifaltigkeit, die uns zu Menschen macht.

Innovation und Profite

Dennoch: Die rasante Entwicklung bei Prozessoren, Speichern und anderen technischen Komponenten sowie die inzwischen in großen Mengen frei nutzbaren Daten habe das Thema KI zuletzt stark begünstigt, sagt Professor Löschke. Seit den 1970er-Jahren verdoppelt sich die Rechenkapazität von Computern alle zwei Jahre. Mindestens. Die Tech-Giganten auf anderen Kontinenten haben eindrucksvoll vorgemacht, wie man mit automatisierter Daten-Auswertung nicht nur Innovationen, sondern vor allem Profite schafft: Google und Amazon auf der einen, Alibaba und Tencent auf der anderen Seite des Pazifischen Ozeans.

„Die USA und China sind uns voraus, was die Entwicklung von Methoden und Werkzeugen für KI angeht. Das mag verschiedene Gründe haben, einer davon ist die Menge an Geld, die in die Forschung investiert wird“, sagt Andreas Heinecke vom Leipziger Institut für Angewandte Informatik (InfAI) – einer zur Universität Leipzig gehörenden Forschungsgesellschaft. Den Kopf in den Sand stecken sollten alle anderen aber dennoch nicht. „Keine Frage, wir haben Schwächen, an denen wir arbeiten sollten.“ Eine davon sei bisher: aus Forschung wirtschaftlichen Erfolg machen. Allerdings gebe es hierzulande auch noch ungenutzte Stärken: „Wir sind das Land der Ingenieure, mit einer starken Industrie und dem Maschinenbau. Daraus müssen wir etwas machen“, sagt Heinecke.

Das hat inzwischen offenbar auch die sächsische Landesregierung erkannt. Seit gut einem Jahr wabert das Wort „KI-Strategie“ durch den Freistaat. Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft waren zuletzt aufgerufen, sich einzubringen. Einige der Protagonisten haben sich zusammengetan, regional selbst Strategiepapiere entworfen und mit vielen Grüßen in die Staatskanzlei geschickt. So auch Knut Löschke, Jan Nowak und Andreas Heinecke für den Standort Leipzig. Alle drei fordern Einigkeit, gemeinsames Wirken im Freistaat. Alle drei blicken dabei vor allem hoffnungsvoll auf bestehende Strukturen.

Data Scientist und Machine-Learning-Professor

Heinecke verweist beispielsweise auf das Zentrum für skalierbare Datenanalyse und künstliche Intelligenz – kurz ScaDS.AI. Hinter dem für Laien nur schwer unfallfrei auszusprechenden Namen verbirgt sich ein logistischer Zusammenschluss von Leipziger und Dresdner Hochschulen mit freien Instituten. Im Verbund wird KI-Grundlagenforschung betrieben, werden Gelder für Forschungsprojekte und Professuren organisiert, aber auch ethische Aspekte wie der Schutz von Minderheiten innerhalb von „Big Data“ diskutiert. Heinecke wünscht sich hier mehr finanzielle Unterstützung – auch vom Freistaat. Zudem fehlten elementare Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen, zu Tausenden. „Wir müssen den Informatiker, den Data Scientist, den Machine-Learning-Professor von morgen schon heute ausbilden“, sagt er.

Alle drei wünschen sich auch, dass die sächsische Wirtschaft „beherzter“ bei KI-Technologie aus dem Freistaat zugreift. Während die Giganten aus Übersee hauptsächlich „öffentliche“ Internetquellen zur Entwicklung nutzten, schlummerten in Sachsens Kernkompetenz ungenutzte Potenziale für die hiesige Branche: „Wir haben die Daten aus unseren Maschinen“, sagt Heinicke. Es sei kaum vorstellbar, dass sich sächsische Betriebe an Google oder Aladin wenden, um ihre Arbeitsprozesse zu automatisieren. Für Nowak liegen die Möglichkeiten zudem im eigentlichen Problem des Freistaates: in der stark überalterten Gesellschaft. Die Nachkriegsgeneration werde bald große Lücken in Firmen und Behörden hinterlassen, die kaum zu füllen seien. Eine Chance für Künstliche Intelligenz, made in Saxony.

In der Dresdner Staatskanzlei ist man noch beim Studium der gemachten Vorschläge. „Der KI-Dialog erbrachte erfreulich viele Beiträge und Impulse, die derzeit noch ausgewertet werden und die eine Vielzahl von Abstimmungen zwischen den originär zuständigen Ministerien erforderlich machen“, schreibt Sprecher Torsten Kupsch. Bis zum Spätsommer soll alles geklärt und gewichtet sein. Dann will Sachsen auf einem speziellen Kongress seine erste eigene KI-Strategie vorstellen.

